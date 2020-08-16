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    Померла відома українська журналістка

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    Померла відома українська журналістка Марта Коломиєць - Померла відома українська журналістка
    Померла відома українська журналістка Марта Коломиєць

    Марта Коломиєць була директоркою Програми імені Фулбрайта в Україні та дружиною телеведучого Данила Яневського

    16 серпня стало відомо про смерть відомої української журналістки Марти Коломиєць.

    Про це повідомив поет і видавець Іван Малкович у facebook.

    Видавець відзначив, що Марта Коломиєць, будучи визначною громадською і суспільною діячкою, водночас була «наділена зовсім неформальним даром здружувати і зріднювати людей з різних континентів, огортаючи їх своєю турботливою увагою».

    Вона була директоркою Програми імені Фулбрайта в Україні та дружиною телеведучого Данила Яневського.

    Марта Коломиєць була також головою правління Українського жіночого фонду, журналісткою видання Ukrainian Weekly (1991-1998), журналісткою і співробітницею низки програм з освіти, реформ місцевого самоврядування, розвитку громадянського суспільства.

    Разом із Данило Яневським була продюсеркою фільму про життя патріарха Йосипа Сліпого.

    Марта Коломиєць народилася в Чикаго. Вивчала журналістику в Іллінойському університеті. В Україну приїхала на початку 1990-х років.

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