Партія «Слуга народу» назвала кандидата у мери Миколаєва



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«Було прийнято непросте рішення – стати першою жінкою-мером міста Миколаєва» – Домбровська

Домбровська стала кандидаткою у мери міста Миколаєва

Голова ГО «Майбутнє Миколаєва», підприємець Тетяна Домбровська стала кандидаткою у мери міста Миколаєва від партії «Слуга народу»

Про це вона повідомила в ролику на своєму YouTube-каналі.

Тетяна Домбровська стала кандидаткою у мери міста Миколаєва від партії «Слуга народу».

«Було прийнято непросте рішення – стати першою жінкою-мером міста Миколаєва. У мене є сильна команда, план дій і ми сповнені рішучості зробити Миколаїв кращим, чистішим і безпечнішим», – сказала Домбровська.

Нагадаємо, 23 червня ЗМІ оприлюднили запис, де Корнієнко начебто заявив Арахамії, що їхня колега по фракції Ірина Аллахвердієва – «баба робоча, як корабельна сосна». Записали розмову на мікрофон журналісти, які стояли поруч на брифінгу.

Згодом Корнієнко заявив, що «запис був змонтований, а фрази – вирвані з контексту».

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