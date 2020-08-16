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    Політика

    Партія «Слуга народу» назвала кандидата у мери Миколаєва

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    &laquo;Було прийнято непросте рішення &ndash; стати першою жінкою-мером міста Миколаєва&raquo; &ndash; Домбровська - Партія «Слуга народу» назвала кандидата у мери Миколаєва
    «Було прийнято непросте рішення – стати першою жінкою-мером міста Миколаєва» – Домбровська

    Домбровська стала кандидаткою у мери міста Миколаєва

    Голова ГО «Майбутнє Миколаєва», підприємець Тетяна Домбровська стала кандидаткою у мери міста Миколаєва від партії «Слуга народу»

    Про це вона повідомила в ролику на своєму YouTube-каналі.

    Тетяна Домбровська стала кандидаткою у мери міста Миколаєва від партії «Слуга народу».

    «Було прийнято непросте рішення – стати першою жінкою-мером міста Миколаєва. У мене є сильна команда, план дій і ми сповнені рішучості зробити Миколаїв кращим, чистішим і безпечнішим», – сказала Домбровська.

    Нагадаємо, 23 червня ЗМІ оприлюднили запис, де Корнієнко начебто заявив Арахамії, що їхня колега по фракції Ірина Аллахвердієва – «баба робоча, як корабельна сосна». Записали розмову на мікрофон журналісти, які стояли поруч на брифінгу.

    Згодом Корнієнко заявив, що «запис був змонтований, а фрази – вирвані з контексту».

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    вибори депутат Миколаїв скандал партія Слуга народу
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