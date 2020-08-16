Верещук вирішила скласти конкуренцію Кличку і заявила, що вона теж боксерка (відео)



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Тренування з Іриною Верещук Фото: Скріншот відео

Кандидатка у мери Києва від «Слуги народу» запустила у соцмережі рекламу, в якій вона «тайська боксерка»

Кандидатка у мери Києва від «Слуги народу» народна депутатка Ірина Верещук показала, як вона займається тайським боксом.

Відео Верещук опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

Верещук похвалилася, що займалася кіокушинкаєм, рукопоашним боєм і тайським боксом.

«Ще з дитинства спорт став моїм способом життя. В школі я займалась кіокушинкаєм. Потім карате змінив рукопашний бій, який був обов’язковим предметом у військовому інституті. Зараз захоплююсь тайським боксом. Він вчить досягати мети, загартовує характер та допомагає організму залишатися в тонусі. Знайдіть у собі сили для першого кроку назустріч спорту, і ви будете здивовані приємними змінами у вашому житті!», – написала кандидатка в мери Києва.

На відео Верещук присідає, стрибає та вчиться відпрацьовувати удари руками і ногою. Саме тренування проходило в парку, поряд з водоймою.

«Тренування з Іриною Верещук» тривало одну хвилину і 22 секунди.

Зазначимо, що головним конкурентом Верещук є мер Києва, відомий боксер Віталій Кличко.

Нагадаємо, 14 серпня столична влада призначила відповідального за проведення виборів у Києві.

11 серпня Центральна виборча комісія України утворила та сформувала склад 532 територіальних виборчих комісій.

12 серпня у Києві відбулися перші засідання територіально-виборчих комісій.

До слова, у рейтингу кандидатів на виборах мера Києва лідером є чинний столичний голова Віталій Кличко, за якого б віддали свої голоси 41,7% тих, хто визначився із вибором і має намір взяти участь у голосуванні. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 26-27 липня 2020 року серед киян.

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