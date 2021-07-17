Молдова на рік перекриє трасу, яка з'єднує Україну та Румунію

Траса буде перекритою до червня 2022 року

Державна дорожня адміністрація Молдови (ASD) попередила про обмеження руху на ділянці траси М1, яка з'єднує Україну та Румунію. Планується, що вона буде перекритою до червня 2022 року. Про це йдеться у заяві на сайті ASD.

Зокрема, там зазначили про ремонтні роботи на мосту, через які буде перекрита ділянка траси Румунія-Леушени-Кишинів-Дубоссари-Україна.

Ремонт там розпочнуть 19 липня, та за планом, мають завершити його до кінця червня 2022 року.

Натоміть дорожній рух перенаправлять на траси R4 R6 – Гояни – Криуляни – M1 та G72 R6 – Браниште – Криуляни.

Водіїв, які перетинають трасу М1, закликають звертати увагу на тимчасові обмеження та об'їжджати територію, де відбувається ремонт, відповідно до схем перенаправлення руху (ознайомитися з ними можна тут).