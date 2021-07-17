Заради безпеки в регіоні: Україна та Румунія – серед пріоритетних напрямків зовнішньої політики Молдови

Санду представила бачення і пріоритети зовнішньої політики республіки

Президент Молдови Мая Санду визначила п’ять пріоритетів зовнішньої політики республіки до 2022, серед них і співпраця з Україною та Румунією в рамках підтримки регіональної безпеки. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті президента Республіки Молдова, передає «Главком».

Президент Республіки Молдова Мая Санду представила також бачення і пріоритети зовнішньої політики республіки під час зустрічі з дипломатичним корпусом.

Відмічається, що зовнішня політика Республіки Молдова повинна бути передбачуваною, послідовною та орієнтованої на громадян, сприяти прийняттю багатосторонніх рішень і створення безпечного і мирного регіону без конфліктів.

Зокрема, в рамках підтримки регіональної безпеки влада Молдова планує орієнтуватися на тісну співпрацю із сусідніми країнами – Україною та Молдовою

Пріоритети зовнішньої політики президентури Молдови визначаються на період з 2021 по 2022 роки.

Загалом п’ять пріоритетів зовнішньої політики сусідньої республіки будуть стосуватися наступних напрямків:

Подолання пандемії Covid-19 і поліпшенні ситуації в області громадського здоров’я шляхом забезпечення вакцинації в країні й залучення допомоги в систему охорони здоров’я.

Відновлення економіки шляхом залучення фондів та інвестицій для зміцнення макроекономічної стабільності та підтримки малих і середніх підприємств.

Боротьба з корупцією та побудова правової держави через співпрацю з міжнародними партнерами з метою повернення іноземних активів корумпованих держслужбовців, високопоставлених осіб та бізнесменів.

Підтримка регіональної безпеки й безконфліктного простору шляхом збереження добросусідських відносин з Румунією, Україною та іншими країнами, зацікавленими в безпеці в регіоні, а також шляхом зміцнення інститутів безпеки й оборони.

Активна роль на глобальному рівні – довгострокове зобов’язання, яке передбачає більш активне залучення Республіки Молдова в пошук розв’язання проблем навколишнього середовища, безпеки та розвитку на регіональному та глобальному рівні.

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