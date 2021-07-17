  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Заради безпеки в регіоні: Україна та Румунія – серед пріоритетних напрямків зовнішньої політики Молдови

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Зовнішня політика Республіки Молдова повинна бути передбачуваною&raquo; &ndash; Санду - Заради безпеки в регіоні: Україна та Румунія – серед пріоритетних напрямків зовнішньої політики Молдови

    «Зовнішня політика Республіки Молдова повинна бути передбачуваною» – Санду

    Фото з відкритих джерел

    Санду представила бачення і пріоритети зовнішньої політики республіки

    Президент Молдови Мая Санду визначила п’ять пріоритетів зовнішньої політики республіки до 2022, серед них і співпраця з Україною та Румунією в рамках підтримки регіональної безпеки. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті президента Республіки Молдова, передає «Главком».

    Президент Республіки Молдова Мая Санду представила також бачення і пріоритети зовнішньої політики республіки під час зустрічі з дипломатичним корпусом.

    Відмічається, що зовнішня політика Республіки Молдова повинна бути передбачуваною, послідовною та орієнтованої на громадян, сприяти прийняттю багатосторонніх рішень і створення безпечного і мирного регіону без конфліктів.

    Зокрема, в рамках підтримки регіональної безпеки влада Молдова планує орієнтуватися на тісну співпрацю із сусідніми країнами – Україною та Молдовою

    Пріоритети зовнішньої політики президентури Молдови визначаються на період з 2021 по 2022 роки.

    Загалом п’ять пріоритетів зовнішньої політики сусідньої республіки будуть стосуватися наступних напрямків:

    • Подолання пандемії Covid-19 і поліпшенні ситуації в області громадського здоров’я шляхом забезпечення вакцинації в країні й залучення допомоги в систему охорони здоров’я.
    • Відновлення економіки шляхом залучення фондів та інвестицій для зміцнення макроекономічної стабільності та підтримки малих і середніх підприємств.
    • Боротьба з корупцією та побудова правової держави через співпрацю з міжнародними партнерами з метою повернення іноземних активів корумпованих держслужбовців, високопоставлених осіб та бізнесменів.
    • Підтримка регіональної безпеки й безконфліктного простору шляхом збереження добросусідських відносин з Румунією, Україною та іншими країнами, зацікавленими в безпеці в регіоні, а також шляхом зміцнення інститутів безпеки й оборони.
    • Активна роль на глобальному рівні – довгострокове зобов’язання, яке передбачає більш активне залучення Республіки Молдова в пошук розв’язання проблем навколишнього середовища, безпеки та розвитку на регіональному та глобальному рівні.

    Нагадаємо, Москва мовчить про те, що Додон на виборах пролетів, як фанера над Кишиневом.

    Читайте також: «Робота Києва і Кишинева буде налагоджуватися». У партії Санду розповіли про плани вирішення придністровського питання
    Теги: Молдова Румунія партії політика Україна президент влада Майя Санду
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Заради безпеки в регіоні: Україна та Румунія – серед пріоритетних напрямків зовнішньої політики Молдови