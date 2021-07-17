Німеччина знімає обмеження на вʼїзд українців

Загалом у «зеленому списку» ФРН – 26 країн

Починаючи з понеділка, 18 липня, громадяни України зможуть відвідувати Німеччину навіть за відсутності щеплень. Як повідомляється на сайті федерального міністерства внутрішніх справ, будівництва і батьківщини у п'ятницю, 16 липня, до переліку третіх країн, із яких дозволено безперешкодний в'їзд на німецьку територію додали Україну та Саудівську Аравію. Згідно з інформацією на сайті міністерства, починаючи з 18 липня всі резиденти України зможуть безперешкодно відвідувати Німеччину.

Окрім України та Саудівської Аравії, у цьому списку перебувають такі країни, як, зокрема, Вірменія, Азербайджан, Молдова, США, Канада, Австралія, Ізраїль, Південна Корея тощо. Загалом у списку – 26 країн світу. В'їзд з інших третіх країн, які не є у цьому списку, дозволений лише у тому випадку, якщо людина, яка у них проживає, повністю щеплена від коронавірусу, або якщо її перебування на території ФРН обґрунтовано поважними причинами.

Внесення країни до переліку таких, із яких дозволено в'їжджати, не звільняє мандрівників від обов'язку надавати актуальний негативний тест на коронавірус. Країни-члени ЄС можуть також вимагати самоізоляцію та повторний тест.

Нагадаємо, що напередодні Рада ЄС додала Україну до «зеленого списку» для подорожей. 14 липня посли ЄС затвердили рішення включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд.

Варто також знати, що на Ейфелеву вежу пустять тільки щеплених від Covid-19 туристів.

Зазначимо, у ковід-сертифікатах сталися зміни: встановлено термін дії документа.