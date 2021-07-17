У партії Санду розповіли, в чому полягає проблема у відносинах України і Молдови

Відносини між Україною і Молдовою вийшли на новий рівень під час прем'єрства Майї Санду

Питання будівництва Дністровської ГЕС залишається невирішеною проблемою у відносинах Києва і Кишинева. Про це заявив кандидат в депутати від партії PAS Серджіу Литвиненко під час онлайн-трансляції «Главком» Гарячий сезон: Молдова слідом за Україною формує монобільшість.

«Складна проблема, яка виходить з Дністра (дискусії навколо завершення будівництва Дністровської ГЕС українською стороною), але я думаю, ми разом будемо вирішувати це питання. Президенти узгодили, що буде втручатися Євросоюз. Не те, щоб втручатися, а потрібно почекати позиції Євросоюзу», – сказав Литвиненко.

При цьому політик зазначив, що відносини між країнами вийшли на новий рівень під час прем'єрства Майї Санду.

Нагадаємо, Україна збирається добудувати четвертий гідроблок Новодністровської ГАЕС. Для цього Києву необхідний доступ до молдавського берега Дністра. Натомість молдовська сторона стверджує, що зведення гідроагрегата знищить екосистему річки.

Як повідомляв «Главком», в Молдові сформують відділ прокурорів по боротьбі з топкорупцією.

До слова, у партії Санду розповіли, коли представлять кандидата на пост прем'єр-міністра.

Як відомо, 11 липня в Республіці Молдова відбулися дострокові парламентські вибори, в яких перемогла пропрезидентська партія «Дія і солідарність». Політсила отримає 63 зі 101 мандата, за попередніми результатами, і сформує монобільшість.

Також повідомляли, що новий уряд у Молдові обіцяють сформувати до 10 серпня.

Нагадаємо, президент Зеленський осоромився з привітанням президентки Молдови. Згодом Зеленський провів телефонну розмову з главою Молдови Майєю Санду. У ході бесіди Зеленський привітав колегу з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту країни.

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