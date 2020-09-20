Московська церква збирає у Святогірській лаврі «людей миру». В РНБО чекають антиукраїнських провокацій



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Хресна хода УПЦ МП

В Україні політики часом хочуть війни, а не миру, вважає предстоятель Московської церкви в Україні

Московська церква в Україні у розпал виборчої кампанії на місцевих виборах активізувала свою діяльність. Релігійна організація скликає 21 вересня у Святогірській лаврі на Донеччині форум, на якому мають зібратися жителі Донбасу і так звані громадські активісти «з різних країн». Подію названо міжнародний громадянський форум «Люди миру»

Як повідомляє пресслужба УПЦ МП, організаторами зібрання у лаврі начебто стали жителі Донбасу і інших регіонів України. При цьому зазначається, що вони «відгукнулись на заклик» Московської церкви в Україні.

«Ідея форуму у тому, аби включити у переговорний процес щодо Донбасу звичайних людей, які постраждали від війна на Донбасі», – запевняє церква.

«Політики часом хочуть війни, часом – миру, кожен з них має свій погляд на це питання і особисті інтереси», – відзначів предстоятель московської церкви в Україні митрополит Онуфрій.

Він пояснив, чому відсутність на Форумі політиків зіграє позитивну роль.

«Політики весь час перетягують ковдру на свій бік, а вона не завжди буває об’єктивною. Для партії, для політика, може, це і корисно, але для всіх інших і загального блага – в немає. Суспільна дискусія без політиків дасть людям більш правильно», – підкреслив Блаженніший.

Нагадаємо, напередодні цієї секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов визнав, що під час місцевих виборів спостерігається активізація окремих релігійних структур як інструментів антиукраїнської діяльності.

«Одним з дієвих інструментів російської гібридної війни проти України є використання релігійних структур у форматі проведення різноманітних «конференцій», «круглих столів», «міжнародних форумів», «хресних ходів» тощо», – сказав він, коментуючи основні ризики та загрози, пов’язані з процесом підготовки та проведення виборів до місцевих рад, які мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

«Мета таких заходів – просування ідей так званого «руського миру», виправдання російської агресії проти України, просування антиукраїнських тез російської пропаганди», – повідомив Данілов.

Він зазначив, що подібна багаторічна діяльність спецслужб Російської Федерації в попередні роки стала одним з основних чинників, які зробили можливими тимчасову окупацію Кримського півострова та частини території Донецької і Луганської областей.

Секретар РНБО нагадав організаторам різноманітних «мирних форумів» про кримінальну відповідальність за антидержавну діяльність. «Апарат РНБО України уважно відслідковує ситуацію в державі напередодні виборів, а правоохоронні органи України відреагують на будь-які спроби розхитування внутрішньополітичної ситуації», – наголосив Данілов.