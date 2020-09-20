У Таїланді десятки тисяч людей вимагали відставки уряду
Акції відбуваються в 14-ту річницю військового перевороту
У Таїланді відбулися масштабні антиурядові акції за ухвалення нової конституції та відставку уряду прем'єр-міністра Праюта Чан-Очі.
Про це повідомляє Bangkokpost.
Люди зібралися під проливним дощем у кампусі університету Таммасат. Серед присутніх на демонстрації переважає молодь. За даними поліції, до вечора 19 вересня біля кампусу залишалося близько 15 тисяч людей, а вдень їх було приблизно вдвічі більше.
Акції відбуваються в 14-ту річницю військового перевороту, внаслідок якого було повалено прем'єр-міністра Таксина Чиннавату.
Прают Чан-Оча пообіцяв, що влада буде застосовувати «м'які заходи» до протестувальників, «тому що вони діти».
Як відомо, пост прем'єр-міністра Чан-Оча займає з 2014 року, коли в країні стався військовий переворот.
Тоді військові оголосили про розпуск сенату, введення воєнного стану, а також про затримання низки політичних і громадських діячів.
Нагадаємо, у суботу силовики жорстоко розігнали жіночий марш у Мінську, сотні затриманих.