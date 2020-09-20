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    У світі

    У Таїланді десятки тисяч людей вимагали відставки уряду

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    Люди зібралися під проливним дощем у кампусі університету Таммасат - У Таїланді десятки тисяч людей вимагали відставки уряду
    Люди зібралися під проливним дощем у кампусі університету Таммасат
    Фото: Bangkokpost

    Акції відбуваються в 14-ту річницю військового перевороту

    У Таїланді відбулися масштабні антиурядові акції за ухвалення нової конституції та відставку уряду прем'єр-міністра Праюта Чан-Очі.

    Про це повідомляє Bangkokpost.

    Люди зібралися під проливним дощем у кампусі університету Таммасат. Серед присутніх на демонстрації переважає молодь. За даними поліції, до вечора 19 вересня біля кампусу залишалося близько 15 тисяч людей, а вдень їх було приблизно вдвічі більше.

    Акції відбуваються в 14-ту річницю військового перевороту, внаслідок якого було повалено прем'єр-міністра Таксина Чиннавату.

    Прают Чан-Оча пообіцяв, що влада буде застосовувати «м'які заходи» до протестувальників, «тому що вони діти».

    Як відомо, пост прем'єр-міністра Чан-Оча займає з 2014 року, коли в країні стався військовий переворот.

    Тоді військові оголосили про розпуск сенату, введення воєнного стану, а також про затримання низки політичних і громадських діячів.

    Нагадаємо, у суботу силовики жорстоко розігнали жіночий марш у Мінську, сотні затриманих.

    Конституція акція Таїланд відставка політика протест військові переворот молодь
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