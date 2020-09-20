«Політичний блазень» Путіна

Спікер Державної Думи Російської Федерації В’ячеслав Володін

Про спікера Держдуми

Резолюція Європейського парламенту у справі засновника Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального викликала різку і неадекватну реакцію в російських політичних колах.

Так на думку спікера Державної Думи Російської Федерації В’ячеслава Володіна, заяви Європарламенту свідчать про те, що за ситуацією з Олексієм Навальним стоять іноземні спецслужби. Його слова наводить думська прес-служба.

Ця заява стала і реакцією Росії на те, що в Німеччині заявили про факт отруєння Навального.

Володін переконаний в тому, що «Після заяв Європарламенту можна говорити про те, що за ситуацією з Навальний стоять спецслужби іноземних держав. І якщо для західних країн існують такі поняття, як демократія, міжнародне право і закон, вони повинні вжити заходів відповідальності щодо тих, хто в Європарламенті ініціює подібні рішення» .

У зв’язку з цим він знову закликав Бундестаг в рамках парламентського виміру «ще раз обговорити, наскільки у цих заходах замішані їх спецслужби і чиновники. Іншим парламентам країн Європи також було б правильно розібратися з цим питанням», наголосив Володін.

Звісно, що тут можна було б говорити про рівень цинізму представників путінського режиму і їхню агресивну риторику, коли пояснити навіщо вони отруїли Навального, вони толком не можуть. Але справа в іншому, Путін повністю скотився до «демагогічних стандартів» колишнього СРСР. За якими все можна було легко пояснити підступами Заходу.

І тут варто звернути увагу на те, що після вбивства відомого опозиціонера Бориса Немцова декілька років тому, Москва подібних «аргументів» не наводила. Хоча й тоді цілком можна було заявити, що Немцов вбив себе сам, або що за цим стоїть агентура західних спецслужб.

Тепер Володін не червоніючи висуває обвинувачення Заходу в тому, що його спецслужби винні в отруєнні Навального.

Й тут спікер Держдуми пропустив ще один можливий «доказ безневинності» Кремля. Адже можна було б сказати, що Олексій Навальний сам себе отруїв для того, щоб знову привернути увагу до своєї особи, як російського опозиційного політика, бо інтерес до нього закордоном почав згасати.

Однак в поспіху передозував «допустимий» рівень отрути і, таким чином, став жертвою своїх нечистоплотних політичних ігор.

Цією заявою свого кишенькового спікера Путін вкотре продемонстрував одну просту істину: Російською Федерацією керує суб’єкт жахливо мстивий. Для якого повага до опонента і терпимість до іншої думки нічого не варті. Крім того, цим він наглядно показав іншим противникам своєї влади, що абсолютно ніхто в Росії не може відчувати себе захищеним і недоторканим.

Та «політичні адвокати» російського диктатора цілком могли б висунути й іншу версію: ну й що, він же не вбив Навального, протруїв злегка і все. Тепер його вилікують у Німеччині і він буде після цього, як новенький. Та й взагалі, ви доведіть нам, що його було отруєно. І тільки після цього ми з вами про щось будемо говорити.

В давні часи, королі тримали біля себе придворних блазнів, аби вони публічно виголошували те, що монархам самим незручно було озвучувати. Цікаво, чи розуміє сам спікер Володін, що Путін використовує його в ролі такого собі «політичного блазня»?

Чи він до того відданий своєму «монарху», що йому вже абсолютно всерівно, що оприлюднювати публічно. Якби це тільки сподобалося пожиттєвому диктатору.

Можна сказати, що багаторічна звичка Путіна чути на свою адресу тільки приємне і похвали його оточення, зіграла з ним поганий жарт. Він думає, що може робити в Росії і світі все, що тільки забажає.

Тому, як тут не пригадати те, що сказала про Путіна Ангела Меркель: «Володя живе в придуманому світі». Ще більш ясно висловився кілька років тому Андрій Піонтковський: «У Кремлі сидять божевільні. Але мила вони не їдять!» Що ще можна до цього додати?

Джерело: блог Віктора Каспрука

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