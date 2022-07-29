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МОЗ запустив портал із вакансіями для медпрацівників

Дар‘я Липська
Вчора, 18:22 glavcom.ua
МОЗ запустив портал із вакансіями для медпрацівників
Українським лікарям буде легше знаходити роботу
фото з відкритих джерел

Медики можуть фільтрувати вакансії за географією та шукати у тих регіонах, які їм найбільше підходять

Міністерство охорони здоров'я України запустило спеціальний портал, на якому будуть публікуватися вакансії для працівників медичної галузі. Про це МОЗ повідомило у Facebook.

«З початку повномасштабної війни з Росією тисячі медичних працівників в Україні були змушені змінити місце проживання та відповідно – роботу. Для того, щоб полегшити пошук вакансій для медиків, ми вирішили зібрати їх усі в одному місці, на Порталі вакансій. Так, медпрацівникам не доведеться шукати інформацію на різних вебсайтах. Адже на портал можуть подавати свої вакансії заклади охорони здоров’я будь-якої форми власності», – сказано у повідомленні МОЗ.

На порталі пошукачі можуть ознайомитися з усіма можливими опціями працевлаштування, додатковими перевагами та можливостями, щоб знайти роботу за своїм запитом. Зокрема, медики можуть фільтрувати вакансії за географією та шукати у тих регіонах, які їм найбільше підходять. Також можна обирати форму власності закладів, серед яких ведеться пошук. Найближчим часом на порталі будуть реалізовані кабінети для користувачів.

У вакансії описані посадові обов’язки, кваліфікаційні вимоги, умови оплати праці та інші додаткові переваги (безкоштовне житло, проїзд, соціальний пакет тощо), які часто можуть додавати ваги вакансії, тому роботодавцям важливо заповнювати всі поля.

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Теги: Міністерство охорони здоров'я

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