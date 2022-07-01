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    Здоров'я

    МОЗ розповів, на скільки років постарішають українці через війну

    Війна додасть українцям 10-15 років - МОЗ розповів, на скільки років постарішають українці через війну
    Війна додасть українцям 10-15 років
    фото: facebook / Володимир Зеленський

    Війна негативно вплинула на здоров'я та психологічний стан українців

    Українці старішають на 10-15 років через психоемоційний тиск, викликаний війною, через що значно «молодшають» захворювання. Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

    За його словами, зараз в Україні відбувається найбільш інформатизована війна з усіх часів, оскільки люди практично в прямому ефірі бачать жахливі наслідки війни, яка триває.

    «За попередніми прорахунками і дослідженнями, такої тривалості вплив на психоемоційний стан людей призводить до того, що вони біологічно старішають на 10-15 років. Тобто нас доганятимуть ті хвороби, які, зазвичай, наприклад, в 40 років, не траплялися, а траплялися в 60 років», – сказав він.

    Ляшко повідомив, що український МОЗ готується до того, що через рік-два збільшиться кількість випадків онкологічних та серцево-судинних захворювань, тобто інфарктів і інсультів.

    Раніше повідомлялося, що МОЗ розробить Національну програму психічного здоров’я.

    Раніше МОЗ пояснило, як війна впливає на здоров’я українців.

    Додамо, що за оцінками Віктора Ляшка для відновлення медзакладів, які були зруйновані чи пошкоджені внаслідок бойових дій, потрібно 32 млрд грн.

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    Теги: росія окупанти міністр війна українці Україна хвороби окупація Віктор Ляшко #stoprussia
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    МОЗ розповів, на скільки років постарішають українці через війну