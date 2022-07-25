МОЗ повідомило скільки українських медиків загинуло за п'ять місяців війни

Поранення отримали 50 медичних працівників

З 24 лютого країна-терорист вбила щонайменше 18 медичних працівників, ще понад 50 зазнали поранень. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За інформацією міністерства, не підлягають відновленню 123 об’єкти системи охорони здоров’я, 746 – потребують відновлення. Ці дані змінюються майже кожного дня.

Разом з тим щотижня в середньому здійснюється по чотири евакуаційні рейси для лікування українців за кордоном. Зараз вже 17 держав приймають наших пацієнтів у найкращих спеціалізованих клініках. Також виконано 17 медичних конвоїв для транспортування дітей з онкологічними захворюваннями на лікування за кордон. Загалом на лікування за кордон відправлено 1274 українці.

«Окрім того, забезпечується виплата базових заробітних плат на рівні не менше ніж 20 000 гривень для лікарів та не менше ніж 13 500 для медичних сестер. Важливо, що кошти нараховуються навіть тим лікарям, які не мають можливості виїхати з тимчасово окупованих територій. Разом з тим, за цей час нове місце роботи знайшли 3629 внутрішньо переміщених медиків», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку війни в Україні пошкоджено майже 900 об’єктів закладів охорони здоров’я, 127 лікарень повністю зруйновано. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За попередніми оцінками, для відновлення медзакладів, які були зруйновані чи пошкоджені внаслідок бойових дій, потрібно 32 млрд грн.

Як повідомлялося, під час бойових дій доступ до медичних закладів в деяких регіонах України може бути обмеженим. У Міністерстві охорони здоров’я опублікували список Telegram-каналів та чат-ботів, де можна безкоштовно отримати лікарську консультацію або інформацію про надання допомоги у регіоні.



