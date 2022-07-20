Covid-19. МОЗ дозволив друге бустерне щеплення

Ще одну дозу вакцини від коронавірусу дозволено робити через чотири місяці після першої бустерної

Для другої бустерної дози застосовуватимуть Pfizer

В Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти Covid-19 усім людям віком від 60 років, а також людям 18-59 років із хронічними хворобами. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«Для другої бустерної дози застосовуватимуть мРНК-вакцину (наразі в Україні це Pfizer) з інтервалом щонайменше чотири місяці після першої бустерної дози», – йдеться в повідомленні.

Другий бустер можуть отримати:

люди віком понад 60 років;

люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми;

люди з інвалідністю;

люди з імуносупресією;

люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу Covid-19;

люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями.

Другу бустерну дозу вже застосовують в Ізраілі, США, Канаді, Великій Британії, Японії, її рекомендували вводити в країнах ЄС.

Раніше повідомлялося, що в європейських країнах спостерігається значне збільшення випадків Covid-19, яке викликає побоювання щодо нової глобальної хвилі захворювання. За даними проєкту Оксфордського університету «Наш світ в даних», який відстежує пандемію, кількість заражень зростає в багатьох країнах, зокрема Португалії, Німеччині, Франції, Греції, Австрії та інших державах.