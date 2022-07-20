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    Здоров'я

    Covid-19. МОЗ дозволив друге бустерне щеплення

    Ще одну дозу вакцини від коронавірусу дозволено робити через чотири місяці після першої бустерної - Covid-19. МОЗ дозволив друге бустерне щеплення
    Ще одну дозу вакцини від коронавірусу дозволено робити через чотири місяці після першої бустерної
    фото ілюстративне

    Для другої бустерної дози застосовуватимуть Pfizer

    В Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти Covid-19 усім людям віком від 60 років, а також людям 18-59 років із хронічними хворобами. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

    «Для другої бустерної дози застосовуватимуть мРНК-вакцину (наразі в Україні це Pfizer) з інтервалом щонайменше чотири місяці після першої бустерної дози», – йдеться в повідомленні.

    Другий бустер можуть отримати:

    • люди віком понад 60 років;
    • люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми;
    • люди з інвалідністю;
    • люди з імуносупресією;
    • люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу Covid-19;
    • люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями.

    Другу бустерну дозу вже застосовують в Ізраілі, США, Канаді, Великій Британії, Японії, її рекомендували вводити в країнах ЄС.

    Раніше повідомлялося, що в європейських країнах спостерігається значне збільшення випадків Covid-19, яке викликає побоювання щодо нової глобальної хвилі захворювання. За даними проєкту Оксфордського університету «Наш світ в даних», який відстежує пандемію, кількість заражень зростає в багатьох країнах, зокрема Португалії, Німеччині, Франції, Греції, Австрії та інших державах.

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    Теги: Україна щеплення коронавірус
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    Covid-19. МОЗ дозволив друге бустерне щеплення