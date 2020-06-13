МЗС: На справу Марківа спрямовані значні сили і ресурси



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українського воїн Віталій Марків, якого засудили в Італії

Заступник міністра: «Я щиро вірю, що італійський апеляційний суд перегляне вирок»

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв’ю «Главкому» розповів, які сили з боку України задіяні у визволенні українського воїна Віталія Марківа, якого засудили в Італії до 24 років тюрми.

Дипломат сказав, що хоче вірити у справедливість італійського правосуддя.

«Я знаю, що значні сили і ресурси Національної поліції, Генпрокуратури, Міністерства юстиції, МЗС і президента Зеленського спрямовані на те, щоб домогтися справедливості у цій справі і якомога швидше повернути нашого захисника додому. Але ми чітко розуміємо, що слід проявити витримку. Для того, щоб не зашкодити об’єктивному і неупередженому процесу в італійському суді і щоб нашим ворогам (а я не виключаю тут інтереси російської сторони) не дати можливості використати ті чи інші дії і висловлювання українських чиновників проти Віталія Марківа», – розповів Єнін.

Щодо повернення в Україну активів, які були виведені посадовцями часів Януковича, дипломат відзначив, що прийнятий ВР у першому читанні законопроєкт №3304 є українським ноу-хау, який дозволить в рази збільшити ефективність діяльності органів досудового розслідування і прокуратури з повернення активів, здобутих злочинним шляхом, з-за кордону.

«Йдеться про можливість ініціювання цивільних процесів в закордонних юрисдикціях і залучення до цих процесів найкращих іноземних юридичних компаній. Оплата їхніх послуг буде здійснюватись виключно за фактом повернення ними активів в Україну», – розповів Єнін

Як повідомлялося, 12 липня 2019 року судом присяжних міста Павія (Ломбардія) старшого сержанта НГУ Віталія Марківа засуджено до 24 років ув’язнення. Марків був засуджений нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі.

Будучи заступником генерального прокурора України Євген Єнін сказав, що вважає вирок для нацгвардійця Віталія Марківа «страшною помилкою, яка буде ближчим часом виправлена».

5 червня цього року міністр Арсен Аваков сказав, що після завершення карантину в Італії відбудеться апеляційний суд у справі Віталія Марківа. Міністерство внутрішніх справ провело слідчий експеримент, який доводить його невинуватість у вбивстві.