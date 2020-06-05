Справа Марківа: МВС провело експеримент, що доводить невинуватість нацгвардійця



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У справі нацгвардійця Марківа був проведений слідчий експеримент Фото: mvs.gov.ua

Після завершення карантину в Італії відбудеться апеляція у справі

Після завершення карантину в Італії відбудеться апеляційний суд у справі Віталія Марківа. Міністерство внутрішніх справ провело слідчий експеримент, який доводить його невинуватість у вбивстві.

Про це Аваков сказав у ході звіту під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Декілька тижнів тому був слідчий експеримент, який 100% доводить, що пан Марків не міг бути причетним навіть фізично, навіть на відстані до цього вбивства. Тому ми вважаємо, що Марків має бути вільним. Дуже хочу, щоб це сталось у найближчі місяці», - заявив Аваков.

За його словами, після завершення карантину в Італії відбудеться апеляційний суд у справі Марківа.

«Зараз ми очікуємо кінця карантину в Італії, буде оголошення засідання апеляційного суду, де впевнені, що в нас вкрай добрі позиції, і продовжимо дипломатичні зусилля на рівні між урядами. Окрім того, ми минулого року поновили розслідування щодо обставин вбивства пана Рокеллі», - додав міністр.

Аваков підкреслив, що питання про звільнення Марківа влада винесла на найвищий державний рівень. Так, в лютому президент Володимир Зеленський мав перемовини з президентом, прем'єр-міністром Італії та папою Римським Франциском, де підіймалось питання звільнення Марківа.

«Звільнення Віталія Марківа, який у 2013 році прибув в Україну з Італії сражатися за Україну - це важлива справа. Ми впевнені, що звинуваченні в причетності до вбивства італійського журналіста повністю сфальсифіковані та є спецоперацією спецслужб РФ, яка реалізовується на території Італії», - сказав глава МВС.

Він запевнив, що робиться все можливе для того, щоб Марків був звільнений.

Відзначимо, що Марків був засуджений нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі.

Як повідомлялося, 12 липня 2019 року судом присяжних міста Павія (Ломбардія) старшого сержанта НГУ Віталія Марківа засуджено до 24 років ув’язнення.

Зазначимо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 5 червня звітує у Верховній Раді про останні події, зокрема про хід розслідування справ щодо згвалтування у Кагарлику та стрілянини у Броварах.

Як повідомлялось, близько 500 осіб мітингують за відставку Авакова під Радою.







