Апеляційний процес по Марківу в Італії заблокований



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Віталій Марків Фото: Радіо Свобода

Початок процесу заблоковано через поширення нового коронавірусу

В Італії початок апеляційного процесу щодо українського військового Віталія Марківа заблоковано через поширення нового коронавірусу.

Про це заявили адвокати засудженого в коментарі «Радіо Свобода».

Повідомляється, що через введення надзвичайних заходів щодо нерозповсюдження коронавірусу уряд країни ухвалив припинити діяльність судових органів до 31 березня.

До того ж регіон Ломбардія і його обласний центр Мілан від 8 березня оголошено «червоною зоною» на карантині. Там закриті навчальні, культурні, розважальні заклади, не працюють багато установ.

«Не можна нічого сказати, тому що на апеляційному процесі суд присяжних складається не просто з суддів, а з присяжних, звичайних людей, тому через обмежувальні заходи процес заблоковано», - заявив адвокат Донателла Рапетті.

Також зазначається, що з метою запобігання поширенню вірусу в пенітенціарних установах Італії засудженим тимчасово заборонили побачення з рідними та іншими особами, зате збільшили кількість часу на телефонні розмови.

Нагадаємо, 12 липня суд в італійській Павії засудив бійця Нацгвардії України Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Як повідомлялось, Україна подала апеляцію на рішення італійського суду в місті Павія по справі українського військовослужбовця Віталія Марківа.

17 січня Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому проєкт постанови №2717 «Про Заяву Верховної ради України у зв'язку з кримінальним переслідуванням старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа в Італійській Республіці». За документ проголосували 323 парламентарі.

Наголошується, що парламент вважає, що справа Віталія Марківа продемонструвала очевидні порушення принципів верховенства права, гарантій на справедливий суд та одного з ключових принципів кримінального процесу - презумпції невинуватості.