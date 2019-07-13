У Генпрокуратурі України назвали вирок Марківу «страшною помилкою»



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Віталія Марківа засудили в Італії до 24 років ув'язнення

Заступник генпрокурора заявив, що на невинність Марківа вказують мінімум три факти

У Генеральній прокуратурі України вважають «страшною помилкою, яка буде ближчим часом виправлена» вирок для нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник генпрокурора Євген Єнін.

За його словами, під час судового процесу італійська сторона проігнорувала пропозиції ГПУ створити спільну слідчу групу та організувати приїзд італійських правоохоронців на місце загибелі італійського фотографа Андреа Рокеллі в Україні.

Також Єнін заявив, що за останні три роки в Україну не надійшло ніяких запитів про правову допомогу у справі Рокеллі.

«Я не можу повірити у відсутність правосуддя в Італії. Я не можу повірити версіям про політичну змову окремих італійських політиків і держави-агресора, що може пояснити повне небажання співпраці італійських прокурорів з Україною у справі Рокеллі», - зазначив Єнін.

Заступник генпрокурора додав, що на невинність Марківа вказують мінімум три факти. По-перше, українець був озброєний тільки автоматом, тоді як Рокеллі загинув від вибуху міни. По-друге, Марків не міг стріляти в бік Рокеллі, оскільки зі своєї позиції взагалі не міг бачити місця його перебування. По-третє, за словами очевидців, міна була випущена з боку сепаратистів, проте ці свідчення зникли із кримінального провадження.

Єнін висловив надію, що апеляційний суд прийме рішення на користь Марківа.

Нагадаємо, у п'ятницю італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення.

Прокурор у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа заявив, що здивований таким суворим вироком суду.

Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС та Генпрокуратурі терміново зайнятися питанням повернення в Україну Марківа.

Два роки 29-річний нацгвардієць Віталій Марків перебуває під вартою у в’язниці в Італії. 30 червня 2017 року італійські правоохоронці арештували його в аеропорту Болоньї, коли він із дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.

Крім того, 12 липня глава МВС Арсен Аваков заявив, що у загибелі репортера Рокеллі винна Росія, яка напала на Україну.

Як повідомлялось, адвокат нацгвардійця Віталія Марківа готує апеляцію на вирок італійського суду, а Міністерство закордонних справ і надалі забезпечуватиме консульсько-правовий супровід українського бійця.