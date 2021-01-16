МЗС України не розглядає варіант перейменування Грузії на Сакартвело

Саме Сакартвело свою країну називають самі грузини

Україна не розглядає варіант перейменування Грузії на Сакартвело за прикладом Литви, яка нещодавно затвердила нову назву для цієї країни

Про це з посиланням на МЗС України повідомило BBC News Україна.

«Питання зміни назви Грузії наразі не стоїть на порядку денному відносин України та Грузії. Грузинська сторона не зверталася до МЗС України з проханням розпочати використання в офіційних документах назви Сакартвело», – сказали у відомстві.

Запитання про можливість використання ще однієї можливої альтернативної назви Грузії – Георгія – в МЗС не прокоментували.

Нагадаємо, 4 травня 2018 року Литва офіційно перейменувала Грузію в Сакартвело.

21 грудня 2020 року держкомісія з литовської мови ухвалила рішення виключити з документа, що встановлює офіційні назви держав, слово Gruzija і вписати Sakartvelas.

Саме Сакартвело свою країну називають самі грузини.

У світі поширеними найменуваннями для країни є російське «Грузія» та латинське Georgia (Джорджія або Георгія).

З 2000-х років, на тлі погіршення стосунків із Росією, представники грузинської влади неодноразово озвучували заклики до інших країн відмовитися від варіанту «Грузія» через асоціації з роками поневолення у складі Російської імперії та СРСР.

Претензій до латинського варіанту найменування країни від грузинської сторони не лунало.

Назва «Грузія» та її похідні поширені передусім у Східній Європі та деяких країнах Азії.

Почати використовувати в Україні для позначення Грузії назву Сакартвело у 2019 році пропонував експрезидент Петро Порошенко.