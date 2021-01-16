МЗС України не розглядає варіант перейменування Грузії на Сакартвело
Саме Сакартвело свою країну називають самі грузини
Про це з посиланням на МЗС України повідомило BBC News Україна.
«Питання зміни назви Грузії наразі не стоїть на порядку денному відносин України та Грузії. Грузинська сторона не зверталася до МЗС України з проханням розпочати використання в офіційних документах назви Сакартвело», – сказали у відомстві.
Запитання про можливість використання ще однієї можливої альтернативної назви Грузії – Георгія – в МЗС не прокоментували.
Нагадаємо, 4 травня 2018 року Литва офіційно перейменувала Грузію в Сакартвело.
21 грудня 2020 року держкомісія з литовської мови ухвалила рішення виключити з документа, що встановлює офіційні назви держав, слово Gruzija і вписати Sakartvelas.
Саме Сакартвело свою країну називають самі грузини.
У світі поширеними найменуваннями для країни є російське «Грузія» та латинське Georgia (Джорджія або Георгія).
З 2000-х років, на тлі погіршення стосунків із Росією, представники грузинської влади неодноразово озвучували заклики до інших країн відмовитися від варіанту «Грузія» через асоціації з роками поневолення у складі Російської імперії та СРСР.
Претензій до латинського варіанту найменування країни від грузинської сторони не лунало.
Назва «Грузія» та її похідні поширені передусім у Східній Європі та деяких країнах Азії.
Почати використовувати в Україні для позначення Грузії назву Сакартвело у 2019 році пропонував експрезидент Петро Порошенко.