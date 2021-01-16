США вважають загрозою китайського акціонера «Мотор Січі»

Компанія Skyrizon може бути пов'язана з китайськими військовими

Акціонер ПАТ «Мотор Січ», китайська компанія Skyrizon Aviation Industry Investment потрапила до списку «кінцевих військових користувачів», сформованого наприкінці минулого року Бюро промисловості і безпеки Мітістерства торгівлі США. За даними «Інтерфакс-Україна», до списку входить 58 китайських і 45 російських компаній.

«Skyrizon – китайська державна компанія – і її прагнення купувати і впроваджувати іноземні військові технології являють собою серйозну загрозу національній безпеці та інтересам зовнішньої політики США», – наводиться в релізі Мінторгівлі США слова міністра Вілбура Росса.

За його словами, такі заходи США послужать попередженням експортному співтовариству про зв'язки Skyrizon з Народно-визвольною армією Китаю.

Раніше Мінторгівлі зазначало, що список MEU – це інструмент, який використовує BIS для обмеження експорту, реекспорту та передання (всередині країни) товарів, що підпадають під дію Правил експортного контролю (EAR), окремим особам (фізичним особам, організаціям, компаніям). Йдеться про осіб, які, як вважається, були причетні або становлять значний ризик залучення в діяльність, що суперечить інтересам національної безпеки або зовнішньої політики США. Додаткові ліцензійні вимоги застосовуються до експорту, реекспорту та передання (всередині країни) предметів, що підпадають під дію EAR, перерахованим організаціям, і доступність більшості ліцензійних винятків обмежена.

Уряд США визначив, що організації в списку MEU являють собою неприйнятний ризик використання або відволікання технологій для "кінцевого використання у військових цілях" або «військових кінцевих користувачів» в Китаї, Росії або Венесуелі.

Зміни до списку ухвалює Комітет з перевірки кінцевих користувачів – міжвідомчий орган, що має у своєму склвді представників Міністерства торгівлі, а також Міністерства оборони, Міністерства енергетики, Державного департаменту і, за необхідності, Міністерства фінансів США. Skyrizon стала першою компанією, доданою до списку з моменту його складання наприкінці минулого року.

Як повідомлялося, дочірня компанія Skyrizon китайської Beijing Xinwei Technology Group і компанія DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського наприкінці листопада повідомили про подання оновленої спільної заявки в Антимонопольний комітет України на купівлю «Мотор Січі», вже четвертої з серпня цього року.

За даними джерела в уряді, наразі близько 75% акцій «Мотор Січі» вже належить групі китайських власників, і якась частина спірного пакета акцій є заставою по фінансування, наданого, зокрема, China Development Bank.

Про занепокоєння США продажем «Мотор Січі» китайським власникам заявив під час візиту в Київ наприкінці серпня 2019 року радник (на той момент) президента США з питань безпеки Джон Болтон. Наприкінці позаминулого року тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зазначив, що США розраховують на нову угоду із залучення на «Мотор Січ» американського або іншого інвестора, щоб підприємство не було продано китайському покупцеві. Згідно з інформацією агентства, це питання також порушувалося під час візиту в Україну заступника держсекретаря США Стівена Бігана наприкінці серпня 2020 року.

Акції «Мотор Січ» перебувають під арештом з квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів у порушеному у липні 2017 року кримінальному провадженні у зв'язку з купівлею його акцій китайськими інвесторами, які досі не змогли реалізувати права акціонерів з управління підприємством.

Як повідомлялося раніше, китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» почали міжнародний арбітраж з метою стягнення з держави Україна $3,5 млрд, оскільки кваліфікують дії української влади як експропріацію їх інвестицій в це підприємство.