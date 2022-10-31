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МЗС України прокоментувало падіння російської ракети у Молдові

Надія Клочко
glavcom.ua
МЗС України прокоментувало падіння російської ракети у Молдові
На півночі Молдови 31 жовтня впала російська ракета
фото: МВС Молдови

Речник МЗС Україна наголосив, що Росія веде війну не тільки проти України, а й проти Європи

Міністерство закордонних справ України нагадало про необхідність систем протиракетної та протиповітряної оборони після того, як стало відомо про падіння російської ракети у понеділок вранці на території Молдови. Про це заявив речник українського дипломатичного відомства Олег Ніколенко.

«Україна постійно про це говорить: Російська Федерація веде війну не лише проти України, але і проти Європи. Ракетні атаки, які РФ запускає по українських містах з боку Чорного моря, Білорусі, Росії або Каспію, несуть пряму загрозу безпеці сусідніх країн», – наголосив Ніколенко.

Саме тому, за словами речника МЗС, критично важливо, аби Україна якнайшвидше отримала сучасні засоби протиракетної та протиповітряної оборони.

«Ці системи рятуватимуть життя людей та захищатимуть критичну інфраструктуру», – констатував він.

МЗС України прокоментувало падіння російської ракети у Молдові фото 1

Нагадаємо, у Молдові вранці 31 жовтня у населеному пункті Наславча Окницького району на півночі країни впала російська ракета.

За даними МВС країни, ракета була збита українською системою ППО та впала на північному краю населеного пункту, що розташований на кордоні з Україною. На молдовсько-українському кордоні 31 жовтня припинили роботу п’ять контрольно-пропускних пунктів (КПП). Причиною стали обстріли російськими загарбниками міст України.

Додамо, раніше депутат від провладної партії Молдови «Дія та солідарність» (PAS) Думітру Алайба запропонував розглянути питання визнання Росії країною-терористом.

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Теги: МЗС війна ракета Молдова росія

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