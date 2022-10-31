У Молдові впала російська ракета (фото)

Постраждалих наразі немає, але у кількох будинках у Наславчі вибиті вікна

Сьогодні вранці була здійснена атака безпілотників на Дністровську дамбу на території України

Російська ракета, збита українською системою ППО, впала в Молдові. Про це передає «Главком» з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Республіки Молдова.

«Сьогодні вранці ракета, збита українською зенітною системою, впала в північній частині міста Наславча в Республіці Молдова, що на кордоні з Україною. Постраждалих наразі немає, але у кількох будинках у Наславчі вибиті вікна», – повідомило відомство.

Відомство зазначає, що українська влада повідомила, що сьогодні вранці була здійснена атака безпілотників на Дністровську дамбу на території України, яка знаходиться на відстані 1 км від дамби в Наславчі. Російська атака не пошкодила дамбу, але електричні компоненти, пов’язані з нею, були атаковані, націлившись на електричні трансформатори.

Українська влада заявляє, що наразі загрози повені немає. Сили МВС оточили район падіння ракети, щоб уникнути можливої небезпеки, на місці працює документальна група.

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Нагадаємо, що під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.