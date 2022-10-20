Парламент Молдови пропонує визнати Росію країною-терористкою

Депутат від провладної партії «Дія та солідарність» (PAS) Думітру Алайба запропонував переглянути статус РФ

Республіка Молдова вслід за ПАРЄ та Естонією може визнати Росію терористичною державою

У четвер, 20 жовтня, під час засідання парламенту, депутат від провладної партії «Дія та солідарність» (PAS) Думітру Алайба запропонував розглянути питання визнання Росії країною-терористом, передає кореспондент «Главкому».

Думітру Алайба, посилаючись на відповідну резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) та рішення парламенту Естонії, запропонував молдовським колегам визнати Російську Федерацію – країною-терористом.

«Думаю, я не єдиний, хто вважає, що Республіка Молдова теж має зробити цей крок», – сказав Алайба.

Як повідомляв «Главком», ПАРЄ 13 жовтня визнала Росію терористичною державою.

Також парламент Естонії ухвалив 18 жовтня резолюцію, в якій засуджується анексія українських територій й Росія визнається державою-терористом.

Законодавчі органи Литви та Латвії також ухвалили постанови, відповідно до яких Росія оголошується «терористичною державою».