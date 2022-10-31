Падіння російської ракети у Молдові: перші деталі (фото, відео)

Постраждалих внаслідок падіння ракети наразі немає, але у кількох будинках у Наславчі вибиті вікна

Молдова через обстріли закрила п’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною

На молдавсько-українському кордоні 31 жовтня припинили роботу п’ять контрольно-пропускних пунктів (КПП). Причиною стали обстріли російськими загарбниками міст України. Про це повідомляють молдавські ЗМІ із посиланням на Прикордонну поліцію країни.

За даними прикордонників, КПП Джурджулешти-Рені не працює через відключення електроенергії на українській стороні. КПП в Атаках, Ларзі, Унгурі, Бричанах призупинили свою роботу з міркувань безпеки. Українські прикордонники заборонили перетин кордону через ризики, пов'язані з повітряними обстрілами України.

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Прикордонники закликали громадян наскільки можна відкласти поїздку в Україну.

Як повідомлялося, сьогодні вранці ракета, збита українською зенітною системою, впала в північній частині міста Наславча в Республіці Молдова, що на кордоні з Україною. Постраждалих наразі немає, але у кількох будинках у Наславчі вибиті вікна.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.