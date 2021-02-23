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    Байден вшанував пам'ять американців, які померли від Covid-19

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    Байден вшанував пам'ять американців, які померли від Covid-19

    22 лютого стало відомо, що число жертв коронавіруса нового типу в США перетнуло позначку в 500 тисяч

    Президент США Джо Байден разом з першою леді Джилл Байден, а також віце–президентом Камалою Харріс вшанували пам'ять понад 500 тисяч жертв коронавіруса у своїй країні. Вони оголосили хвилину мовчання в Білому домі.

    Трансляцію вели на сторінці Байдена в Twitter.

    Президент США виступив зі зверненням до своїх співгромадян, висловивши співчуття сім'ям загиблих.

    «Тим, хто втратив близьких людей: я знаю, що ніякі слова не можуть заглушити біль, але я сподіваюся, що ви знайдете розраду, дізнавшись, що нація сумує разом з вами», – сказав Байден.

    Він додав, що за рік пандемії померло більше американців, ніж у Першій світовій війні, Другій світовій війні і В'єтнамській війні.

    «Наша країна не повинна дозволити цьому продовжуватися», – сказав президент США.

    Після офіційного звернення Байден вшанував пам'ять померлих від коронавіруса хвилиною мовчання у дворі Білого дому. Південний фасад Білого дому був прибраний траурними стрічками, а на сходах розставлені свічки.

    Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що число жертв коронавіруса нового типу в США перетнуло позначку в 500 тисяч.

    Раніше повідомлялося, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена не буде надавати країнам наявну в країні Covid-19–вакцину.

    Теги: США Twitter президент
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