Байден вшанував пам'ять американців, які померли від Covid-19

Президент США Джо Байден разом з першою леді Джилл Байден, а також віце–президентом Камалою Харріс вшанували пам'ять понад 500 тисяч жертв коронавіруса у своїй країні. Вони оголосили хвилину мовчання в Білому домі.

Трансляцію вели на сторінці Байдена в Twitter.

Президент США виступив зі зверненням до своїх співгромадян, висловивши співчуття сім'ям загиблих.

«Тим, хто втратив близьких людей: я знаю, що ніякі слова не можуть заглушити біль, але я сподіваюся, що ви знайдете розраду, дізнавшись, що нація сумує разом з вами», – сказав Байден.

Він додав, що за рік пандемії померло більше американців, ніж у Першій світовій війні, Другій світовій війні і В'єтнамській війні.

«Наша країна не повинна дозволити цьому продовжуватися», – сказав президент США.

Після офіційного звернення Байден вшанував пам'ять померлих від коронавіруса хвилиною мовчання у дворі Білого дому. Південний фасад Білого дому був прибраний траурними стрічками, а на сходах розставлені свічки.

Today, our nation passed another grim milestone in this pandemic: 500,000 lives lost. Join us as we honor their memory. https://t.co/AzUzXoVUgb