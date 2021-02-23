США вивчають можливість нових санкцій проти «Північного потоку – 2»

Вашингтон продовжує стежити з будівництвом російського газопроводу.

Адміністрація президента США Джо Байдена продовжує вивчати можливість введення нових санкцій проти «Північного потоку – 2».

Про це на брифінгу заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

«Ми продовжуємо стежити за діяльністю, спрямованою на завершення і сертифікацію проекту трубопроводу, і якщо така діяльність буде мати місце, то ми ухвалимо рішення щодо застосування санкцій», – сказала вона.

Псакі зазначила, що санкції є тільки одним із багатьох важливих інструментів забезпечення енергетичної безпеки в Європі. США продовжать працювати з союзниками та партнерами щодо цього питання.

Водночас прессекретар Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу для преси наголосив, що можливі кроки Вашингтону стосовно «Північного потоку – 2» не стануть «сюрпризом» для європейських партнерів.

Раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Російська Федерація продовжує витрачати мільярди на будівництво «Північного потоку – 2», хоча його вартість вже перевищила доцільність. Це доводить, що газопровід є політичним проектом.

Днями стало відомо, що президент США Джо Байден пропонує ввести санкції через «Північний потік – 2» проти пов'язаних з Росією компаній, але утримається від санкцій проти німецьких структур.