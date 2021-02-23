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    США вивчають можливість нових санкцій проти «Північного потоку – 2»

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    США вивчають можливість нових санкцій проти &laquo;Північного потоку &ndash; 2&raquo; - США вивчають можливість нових санкцій проти «Північного потоку – 2»
    США вивчають можливість нових санкцій проти «Північного потоку – 2»

    Вашингтон продовжує стежити з будівництвом російського газопроводу.

    Адміністрація президента США Джо Байдена продовжує вивчати можливість введення нових санкцій проти «Північного потоку – 2».

    Про це на брифінгу заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

    «Ми продовжуємо стежити за діяльністю, спрямованою на завершення і сертифікацію проекту трубопроводу, і якщо така діяльність буде мати місце, то ми ухвалимо рішення щодо застосування санкцій», – сказала вона.

    Псакі зазначила, що санкції є тільки одним із багатьох важливих інструментів забезпечення енергетичної безпеки в Європі. США продовжать працювати з союзниками та партнерами щодо цього питання.

    Водночас прессекретар Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу для преси наголосив, що можливі кроки Вашингтону стосовно «Північного потоку – 2» не стануть «сюрпризом» для європейських партнерів.

    Раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Російська Федерація продовжує витрачати мільярди на будівництво «Північного потоку – 2», хоча його вартість вже перевищила доцільність. Це доводить, що газопровід є політичним проектом.

    Днями стало відомо, що президент США Джо Байден пропонує ввести санкції через «Північний потік – 2» проти пов'язаних з Росією компаній, але утримається від санкцій проти німецьких структур.

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    Теги: МЗС Адміністрація Президента США санкції будівництво президент Вашингтон Дмитро Кулеба
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