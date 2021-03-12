«На десерт» після Харківських угод Зеленський розважав Януковича і Медведєва на приватній вечірці – Ар’єв

Під час ратифікації Харківських угод Володимир Зеленський виступав перед Віктором Януковичем та Дмитром Медведєвим

Про виступ перед Януковичем і Медведєвим «під Києвом» у лісі розповів сам Зеленський в інтерв’ю Дмитру Гордону

Володимир Зеленський і артисти «Кварталу» розважали тодішніх президентів Росії і України під час візиту Медведєва до Києва 17–18 травня 2010 року.

Про це пише народний депутат Володимир Ар’єв у Facebook.

Ар’єв зауважив, що про виступ перед Януковичем і Медведєвим «під Києвом» у лісі розповів сам Зеленський в інтерв’ю Дмитру Гордону. Зеленський зокрема повідомив, що «Квартал» виступав лише перед двома главами держав, які були в халатах.

«Зараз в офісі президента і його приватній блогосфері раптом взялися активно з’ясовувати хто чим займався під час ратифікації харківських угод навесні 2010 року. Якби справді хотіли з’ясувати – вийшли би на себе, бо Зеленський після скандальної ратифікації злочинних домовленостей виступав перед президентами України і РФ Януковичем і Медведевим, які слухали найнятого коміка в банних халатах. Про це Зеленський сам розповів в інтерв’ю Гордону», – пише Володимир Ар’єв.

«Наступного дня Янукович з Медведевим, в костюмах і розважені Зеленським, заявили про «співпрацю» в регіоні Чорного моря, яка почалася з обміну газової знижки на перебування в Криму Чорноморського флоту до 2042 року. З того моменту РФ почала нарощувати свій військовий контінгент на півострові. Чим це закінчилося ми вже знаємо», – резюмує депутат.

Як відомо, дводенний візит тодішнього президента Росії Дмитра Медведєва відбувся у травні 2010 року після того, як у Харкові два президента уклали так звані «Харківські угоди». Це відбулося 21 квітня 2010 року.

27 квітня 2010 року відбулася скандальна ратифікація угод у Верховній Раді України.

17 травня президенти Росії та України оголосили спільну заяву про так звану «співпрацю» в регіоні Чорного моря.

Наступного дня Медведєв і Янукович взяли участь у російсько–українському економічному форумі.



Відповідно до Харківських Угод, термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації було продовжено на 25 років, до 28 травня 2042 року з наступним автоматичним подовженням на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі сторін не повідомить письмово іншу сторону про припинення дії Угоди не пізніше, ніж за один рік до завершення терміну дії.

Зазначимо, що 11 березня Рада нацбезпеки і оборони доручила Службі безпеки України з’ясувати, як народні депутатів шостого скликання Верховної Ради голосували за Харківські угоди у 2010 році та у разі підтвердження ознак державної зради - порушити проти них кримінальні справи за ст. 111 Кримінального кодексу України.

«Є окреме доручення СБУ з’ясувати обставини, в який спосіб ці 236 депутатів голосували з цього питання, і якщо СБУ буде вважати за необхідне, вона має порушити справи по 111-й статті нашого Кримінального кодексу по держзраді до відповідних осіб», – повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.