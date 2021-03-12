Зеленський про санкції: Медведчук чи Коломойський? Прізвища не мають значення

Зеленський підтримав санкції проти Коломойського та пригрозив Ахметову, Фірташу і Порошенку

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Президент Володимир Зеленський публічно підтримав запровадження санкцій США проти українського олігарха Ігоря Коломойського.

Про це Зеленський заявив в його зверненні.

«Щодо санкцій Сполучених Штатів Америки стосовно колишніх власників ПриватБанку. Ми підтримуємо це рішення та працюємо над тим, щоб повернути в Україну кошти. Щоб повернути в Україну справедливість», - заявив Зеленський.

Він додав, що Україна розуміє різницю між поняттями «великий бізнес» та «олігархічний клас».

«А от прізвища тут не мають жодної різниці: Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший. Важливо одне – ти готовий працювати законно та прозоро чи хочеш і надалі створювати монополії, контролювати ЗМІ, впливати на депутатів та інших державних службовців? Перше – підтримується. Друге – закінчується», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 5 березня держсекретар США Тоні Блінкен оголосив про внесення до санкційного списку олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини (дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської та його сина Ізраїля Цві Коломойського) через причетність до значних випадків корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 рік.

Зазначається, що цей крок унеможливлює в'їзд до США для Коломойського та його найближчих родичів.

Після рішення США у Зеленського заявили, що «Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи».

Коломойський очолив Дніпропетровську ОДА у березні 2014 року. У березні 2015-го він пішов у відставку.