  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вибори на Київщині: поліція вже відкрила 36 кримінальних проваджень

    • Розсилка
    За матеріалами перевірки можливих порушень виборчого законодавства поліція склала 199 адміністративних протоколів - Вибори на Київщині: поліція вже відкрила 36 кримінальних проваджень
    За матеріалами перевірки можливих порушень виборчого законодавства поліція склала 199 адміністративних протоколів

    Минулої доби поліція відкрила провадження за фактом підкупу виборців у Поліському районі

    Станом на 16 жовтня з початку виборчої кампанії до поліції Київської області надійшло 511 заяв та повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.

    З них, за матеріалами перевірки, 36 фактів внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та складено 199 адміністративних протоколів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Так, упродовж минулої доби до поліції Київщини надійшло 13 повідомлень щодо можливих неправомірних дій під час виборчого процесу.

    Зокрема, за фактом підкупу виборців у Поліському районі поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування встановлюються всі обставини події.

    Щодо адмінправопорушень. Минулої доби співробітники Васильківського відділу поліції склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 212-14 КУпАП через порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів.

    Також протиправні факти, пов’язані з виборами, зареєстровані у Білоцерківському, Бориспільському, Ірпінському, Києво-Святошинському та Обухівському районах. Наразі працівники поліції проводять всебічну та об’єктивну перевірку.

    Національна поліція України кримінал вибори Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies