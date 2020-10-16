Вибори на Київщині: поліція вже відкрила 36 кримінальних проваджень



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За матеріалами перевірки можливих порушень виборчого законодавства поліція склала 199 адміністративних протоколів

Минулої доби поліція відкрила провадження за фактом підкупу виборців у Поліському районі

Станом на 16 жовтня з початку виборчої кампанії до поліції Київської області надійшло 511 заяв та повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.

З них, за матеріалами перевірки, 36 фактів внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та складено 199 адміністративних протоколів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, упродовж минулої доби до поліції Київщини надійшло 13 повідомлень щодо можливих неправомірних дій під час виборчого процесу.

Зокрема, за фактом підкупу виборців у Поліському районі поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування встановлюються всі обставини події.

Щодо адмінправопорушень. Минулої доби співробітники Васильківського відділу поліції склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 212-14 КУпАП через порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів.

Також протиправні факти, пов’язані з виборами, зареєстровані у Білоцерківському, Бориспільському, Ірпінському, Києво-Святошинському та Обухівському районах. Наразі працівники поліції проводять всебічну та об’єктивну перевірку.