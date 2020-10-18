Зеленський взяв під контроль місцеву владу у Львові, інакше в нього немає шансів, – Порошенко



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Порошенко закликав всіх обов’язково прийти 25 жовтня на вибори

Міська влада протягом півтора року не демонструє своєї позиції щодо загроз реваншу і капітуляції

Партія «Слуга народу» розуміє, що не має жодних шансів на підтримку у Львові, тому у Зеленського пішли іншим шляхом – взяли під контроль місцеву владу. Про це п’ятий Президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко заявив під час виступу перед багатотисячним мітингом у центрі Львова. Він наголосив, що міська влада протягом півтора року не демонструє своєї позиції щодо загроз реваншу і капітуляції.

«У Зеленського розуміють, що перемога у Львові їхнім «слугам» не світить. І тому вони пішли значно простішим, але для України та Львова, небезпечнішим шляхом. Просто взяли під контроль місцеву владу і зробили ставку на неї», – вважає Порошенко.

«Вас не дивує, що вже півтора року ви не чуєте голосу міської влади Львова про розвиток ситуації в Україні? Про загрозу капітуляції, проросійського реваншу, засилля олігархів, згортання реформ і розвертання України з проєвропейського курсу – мовчать. Ні слова критики на адресу Зеленського! Вас не дивує, що «Слуги» виставили кандидата «ні риба ні м’ясо»? Чи не тому, що їхнім справжнім кандидатом є зовсім інша людина, яка вже 14 років керує містом», – зауважив Петро Порошенко.

Він наголосив, що вибори на посаду міського голови Львова – це двобій між Олегом Синюткою та Андрієм Садовим.

«Олег Синютка – це розвиток міста, використання його потенціалу і гідне представництво політичних поглядів містян. Це професіоналізм, господарність, чесність, розв'язання нагальних проблем міста і простих людей. Це захист львів’ян. Патріотизм, всеукраїнський масштаб політичної особистості та підтримка всієї «Європейської Солідарності» – найпотужнішої проєвропейської проукраїнської політичної сили та її найкращої парламентської фракції, яка достойно представляє Україну, Галичину і Львівщину», – зазначив п’ятий Президент.

Він закликав всіх обов’язково прийти 25 жовтня на вибори.

«У нас є всі шанси, щоб з місцевих виборів розпочався політичний процес звільнення України від «зеленої» влади дилетантів, популістів та капітулянтів. Для цього маємо перш за все зміцнити проєвропейські, державницькі політичні сили. І такою силою є «Європейська Солідарність», – переконаний Петро Порошенко.

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