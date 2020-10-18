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    Політика

    На Херсонщині облили зеленкою кандидата у мери

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    Наразі поліцейські проводять першочергові слідчо-оперативні дії - На Херсонщині облили зеленкою кандидата у мери
    Наразі поліцейські проводять першочергові слідчо-оперативні дії

    Зловмисники також викрали у представників партії ноутбук

    У місті Берислав Херсонської області зловмисники облили кандидата у мери та трьох кандидатів у місцеві депутати зеленкою.

    Про це повідомляє вВідділ комунікації поліції Херсонської області.

    За даними поліції, вчора близько 21:00 в квартиру одного з жителів міста Берислав вдерлись 5 зловмисників.

    Встановлено, що господар квартири – кандидат у мери міста та кандидат в депутати облради. В його квартирі відбувалось засідання представників однієї з політичних партій. На засіданні були присутні ще троє гостей, всі – кандидати у депутати районних або міських рад.

    В цей час в незачинену квартиру зайшли 5 зловмисників у масках. Погрожуючи битою, один зі злочинців забрав у 49-річної гості ноутбук. Інший зловмисник облив всіх присутніх зеленкою, після чого невідомі залишили квартиру та пішли в невідомому напрямку.

    На місце події виїжджала слідчо–оперативна група та керівництво Бериславського відділу поліції. Наразі поліцейські проводять першочергові слідчо-оперативні дії. Злочин знаходиться на контролі у керівництва поліції Херсонщини. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

    вибори Херсонщина партії злочин
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