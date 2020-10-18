З‘явилися цікаві деталі про формат опитування Зеленського



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Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування Фото: Главком

Опитування будуть проводити волонтери в білих накидках з написом «5 питань від президента»

З'явилися нові деталі про формат проведення опитування президента України Володимира Зеленського у день виборів 25 жовтня.

Відповідно до документа, який є у розпорядженні LB.ua , біля виборчої дільниці стоїть волонтер і проводить опитування серед виборців, що виходять з дільниці.

Опитування виключає будь-яку агітацію, та проводиться виключно серед охочих. Виборець отримує та заповнює анкету і опускає у коробку для опитування.

Кожен волонтер одягнений у манішку, що брендована логотипом та назвою опитування.

Структура мережі опитування включатиме обласних координаторів, регіональних координаторів та волонтерів опитування.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.