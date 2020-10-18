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    Політика

    З‘явилися цікаві деталі про формат опитування Зеленського

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    Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування - З‘явилися цікаві деталі про формат опитування Зеленського
    Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування
    Фото: Главком

    Опитування будуть проводити волонтери в білих накидках з написом «5 питань від президента»

    З'явилися нові деталі про формат проведення опитування президента України Володимира Зеленського у день виборів 25 жовтня.

    Відповідно до документа, який є у розпорядженні LB.ua , біля виборчої дільниці стоїть волонтер і проводить опитування серед виборців, що виходять з дільниці.

    Опитування виключає будь-яку агітацію, та проводиться виключно серед охочих. Виборець отримує та заповнює анкету і опускає у коробку для опитування.

    Кожен волонтер одягнений у манішку, що брендована логотипом та назвою опитування.

    Структура мережі опитування включатиме обласних координаторів, регіональних координаторів та волонтерів опитування.

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    З‘явилися цікаві деталі про формат опитування Зеленського
    З‘явилися цікаві деталі про формат опитування Зеленського
    З‘явилися цікаві деталі про формат опитування Зеленського
    З‘явилися цікаві деталі про формат опитування Зеленського
    З‘явилися цікаві деталі про формат опитування Зеленського
    З‘явилися цікаві деталі про формат опитування Зеленського
    З‘явилися цікаві деталі про формат опитування Зеленського
    З‘явилися цікаві деталі про формат опитування Зеленського
    З‘явилися цікаві деталі про формат опитування Зеленського
    З‘явилися цікаві деталі про формат опитування Зеленського
    З‘явилися цікаві деталі про формат опитування Зеленського
    З‘явилися цікаві деталі про формат опитування Зеленського
    З‘явилися цікаві деталі про формат опитування Зеленського

    Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

    соцопитування вибори волонтер Володимир Зеленський президент
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