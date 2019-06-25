На окрузі на Київщині «клони» атакують Дубинського та Кононенка



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Повідомляють, що на 94-му окрузі вже почались провокації за допомогою молодиків з брендованими футболками

По 94-му округу ЦВК зареєструвала вже 22 кандидатів в народні депутати, чверть з яких можна вважати технічними

П’ять кандидатів від організацій під назвою «Слуга народу», троє Дубинських і троє Кононенків, стільки ж депутатів. Це все про неповний список кандидатів в депутати по 94-му округу

Вчора Ігор Мосійчук повідомив, що Центральна виборча комісія зареєструвала його кандидатом в народні депутати по 94-му округу. Він став 22-м кандидатом по цьому округу.

Цей округ, який розташований в Обухові та Василькові, вже став відомим завдяки «клонам» відомих політиків.

Так, там зареєстровано вже три Кононенки. Тільки один із них «справжній» - нардеп Ігор Кононенко, соратник Порошенка. Другий Кононенко – Артур – із Запоріжжя, а третій – Олексій – співробітник компанії ТОВ «Солідарність плюс», назва якої подібна до партії Порошенка.

У Ігоря Кононенка поки два конкуренти-клони

Також на цьому окрузі вже три Дубинський. І це при тому, що «справжній» Дубінський ще не зареєстрований. Від «Слуги народу» по 94-му округу ітиме Дубінський Олександр Анатолійович, ведучий програми «Гроші» на телеканалі «1+1». Двоє з вже зареєстрованих Дубинських працюють на підприємстві з промовистою назвою «Слуга народу».

До цього треба додати, що по цьому округу йде колишній ведучий передачі «Гроші» Жан Новосельцев, який до того ж є комунікаційним директором громадської організації «Слуга народу».

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