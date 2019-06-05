Партія «Слуга народу» похвалилась кількістю охочих стати депутатами: 15 кандидатів на один округ



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На сайті «Слуги народу» завершилася реєстрація охочих балотуватися до Верховної Ради у мажоритарних округах. Свої кандидатури запропонували 3 544 особи

На сайті партії «Слуга народу» зареєструвалося понад 3,5 тисячі охочих стати кандидатами в депутати у мажоритарних округах. Про це повідомляє пресслужба партії Володимира Зеленського.

На сайті політичної партії «Слуга народу» завершилася реєстрація охочих балотуватися до Верховної Ради у мажоритарних округах. Вона тривала до 2 червня включно. Свої кандидатури запропонували 3 544 особи.

Загалом станом на 5 червня на сайті партії зареєструвалося понад 31,5 тис. осіб, які виявили бажання долучитися до команди «Слуги народу».

Глава партії Дмитро Разумков пообіцяв, що всі резюме з матеріалами від претендентів будуть ретельно вивчені та перевірені. І тільки після цього керівництво партії визначить кандидатів, прізвища яких будуть оприлюднені на з’їзді політичної сили 8 червня.

«Одного «я хочу бути депутатом» замало. Перш за все, ми долучаємо до діяльності у нашій партії людей компетентних і професійних. Час невігласів – далеко позаду. Тому резюме кандидатів з усіма матеріалами вже вивчаються й ретельно перевіряються не тільки внутрішньою службою безпеки, а й фахівцями HR-агентств», – пояснив Разумков.

Так, наразі відмову отримали 1 265 осіб, анкети яких уже пройшли перевірку. Цінності цих людей не збігаються з цінностями партії. За словами голови «Слуги народу», після аналізу відповідних баз і реєстрів, моніторингу соціальних мереж було виявлено, що деякі претенденти чи їхні компанії раніше були задіяні у корупційних схемах і скандалах.

Нагадаємо, згідно з останнім соцопитуванням, за «Слугу народу» готові проголосувати 30,8% з усіх опитаних, або 40,9% серед тих, хто визначився і буде голосувати.

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