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    Політика

    На Тернопільщині Тимошенко оголосили головнокомандувачем (ФОТО)

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    Юлія Тимошенко подякувала військовим за довіру - На Тернопільщині Тимошенко оголосили головнокомандувачем (ФОТО)
    Юлія Тимошенко подякувала військовим за довіру

    Тимошенко в турі Україною супроводжують військові

    У великому турі Україною кандидата на пост президента Юлію Тимошенко супроводжують військові. 

    На окремих мітингах представники Всеукраїнської спілки учасників бойових дій «Побратими України», серед яких є і захисники Донецького аеропорту, піднімаються на сцену, аби публічно заявити про підтримку лідера «Батьківщини» у президентській боротьбі.  

    «Ми сьогодні присутні тут для того, щоб сказати, що ми підтримуємо Юлію Тимошенко. Ви – наш президент і верховний головнокомандувач», - сказав представник прикордонних військ Юрій Ганджала під час мітингу у смт Козова на Тернопільщині.

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    Юлія Тимошенко натомість подякувала військовим за довіру і пообіцяла, що як жінка на посаді верховного головнокомандувача точно «ніколи і за жодних обставин не розглядатиме війну як прибутковий власний бізнес».

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    На Тернопільщині Тимошенко оголосили головнокомандувачем (ФОТО)
    На Тернопільщині Тимошенко оголосили головнокомандувачем (ФОТО)
    На Тернопільщині Тимошенко оголосили головнокомандувачем (ФОТО)
    На Тернопільщині Тимошенко оголосили головнокомандувачем (ФОТО)
    На Тернопільщині Тимошенко оголосили головнокомандувачем (ФОТО)

    «Все інше, що належить робити справжньому головнокомандувачу, я робитиму! Робитиму з високою відповідальністю, честю і професійністю. Ми будемо жорстко працювати в рамках міжнародного  права. Не обіцяю, що дуже скоро, але мир в Україні буде досягнуто. І Крим так само буде повернутий Україні», - запевнила голова партії.

    Нагадаємо, вперше публічно військові заявили про свою підтримку Юлії Тимошенко під час урочистого з’їзду партії «Батьківщина», 22 січня.

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