На Тернопільщині Тимошенко оголосили головнокомандувачем (ФОТО)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Тимошенко подякувала військовим за довіру

Тимошенко в турі Україною супроводжують військові

У великому турі Україною кандидата на пост президента Юлію Тимошенко супроводжують військові.

На окремих мітингах представники Всеукраїнської спілки учасників бойових дій «Побратими України», серед яких є і захисники Донецького аеропорту, піднімаються на сцену, аби публічно заявити про підтримку лідера «Батьківщини» у президентській боротьбі.

«Ми сьогодні присутні тут для того, щоб сказати, що ми підтримуємо Юлію Тимошенко. Ви – наш президент і верховний головнокомандувач», - сказав представник прикордонних військ Юрій Ганджала під час мітингу у смт Козова на Тернопільщині.

Юлія Тимошенко натомість подякувала військовим за довіру і пообіцяла, що як жінка на посаді верховного головнокомандувача точно «ніколи і за жодних обставин не розглядатиме війну як прибутковий власний бізнес».

«Все інше, що належить робити справжньому головнокомандувачу, я робитиму! Робитиму з високою відповідальністю, честю і професійністю. Ми будемо жорстко працювати в рамках міжнародного права. Не обіцяю, що дуже скоро, але мир в Україні буде досягнуто. І Крим так само буде повернутий Україні», - запевнила голова партії.

Нагадаємо, вперше публічно військові заявили про свою підтримку Юлії Тимошенко під час урочистого з’їзду партії «Батьківщина», 22 січня.