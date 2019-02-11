Тимошенко завжди шукає політичні мотиви у кримінальних справах депутатів-злочинців, яких привела до влади



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Владислава Мангера виключили з партії «Батьківщина» за день до вручення йому підозри про вчинення злочину

Тимошенко знайшла політичні мотиви там, де їх нема - у кримінальній справі Владислава Мангера, - БПП

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, щойно очоливши рейтинг політичних брехунів за версією видання «Новое Время» та факт-чекінгового проекту VoxUkraine, не зупиняється на досягнутому і прагне перевершити саму себе. Про це йдеться на партійному сайті Блоку Петра Порошенка.

Як зазначається, у кримінальній справі Владислава Мангера Тимошенко знайшла політичні мотиви там, де їх немає.

«Хоча справжні мотиви Тимошенко стали очевидними після того, як Мангера виключили з партії за день до вручення йому підозри про вчинення злочину. Таким чином «Батьківщина» по суті визнала, що лідерці партії «Батьківщина» було відомо про його безпосередню причетність до організації вбивства Катерини Гандзюк», - зазначають у БПП.

У Блоці Петра Порошенка кажуть, що Тимошенко на 23-му році її політичної діяльності варто навчитися обирати кадри та нести власну відповідальність за дії приведених нею в українську політику людей.

«І за члена, так званого, Комітету порятунку України Володимира Олійника, і за міністра оборони часів Віктора Януковича Дмитра Саламатіна, і за Надію Савченко, і нарешті за депутата-убивцю Віктора Лозинського та підозрюваних у причетності до вбивства Олександра Шепелєва, а тепер – і Владислава Мангера», - наголошують у БПП.