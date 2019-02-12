Юлія Тимошенко і Андрій Садовий провели зустріч для координації зусиль



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Тимошенко також не виключила координацію з Садовим на парламентські вибори

Кандидат на пост президента Юлія Тимошенко, яка 11 лютого перебувала з передвиборчою поїздкою по Львівській області, напередодні провела зустріч з іншим кандидатом Андрієм Садовим.

Про це повідомляє LB.ua.

«Прекрасна зустріч була. Говорили про те, як протидіяти фальсифікаціям, як протидіяти агресії терору, який сьогодні здійснюється на виборчі кампанії», - заявила журналістам Юлія Тимошенко.



Лідер «Батьківщини» також не виключила можливості координації із Садовим на парламентських виборах, адже, за її словами, «країна повинна мати альтернативу, з кого вибирати».



На питання журналістів, чи можливе об'єднання на парламентські вибори, Тимошенко відповіла, що скоріше «координація – це правильне слово».

Нагадаємо, 7 лютого кандидати на пост президента Юлія Тимошенко, Андрій Садовий, Анатолій Гриценко, Олександр Шевченко та Віктор Бондар підписали меморандум за чесні вибори і про спільну протидію фальсифікаціям.

«Це означає, що якщо ми об’єднаємо зусилля, то зможемо зібрати оригінали протоколів з печатками та підписами про підсумки виборів на кожній дільниці. Просто провести такий паралельний підрахунок голосів і спільно не допустити жодної фабрикації цих протоколів. І тоді фальсифікація не пройде в Україні», – наголосила після підписання лідер «Батьківщини».