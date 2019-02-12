  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Тимошенко розповіла, що треба робити, аби українці не їхали за кордон на заробітки

    • Розсилка
    Юлія&nbsp;Тимошенко пояснює, що збільшити пенсії допоможе персоніфікована система - Тимошенко розповіла, що треба робити, аби українці не їхали за кордон на заробітки
    Юлія Тимошенко пояснює, що збільшити пенсії допоможе персоніфікована система

    Потрібно забезпечити людей можливістю займатися підприємництвом: запровадити систему мікрокредитування, - політик

    Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко зустрілася з жителями Козова на Тернопільщині. Про це йдеться на партійному сайті.  

    Як зауважила Тимошенко, для того щоб люди не їхали за кордон у пошуках кращого життя,  недостатньо лише підняти зарплати.

    «Треба створити всю «ауру життя людини»,  - наголошує голова партії «Батьківщина».

    На думку Тимошенко, потрібно забезпечити людей можливістю займатися підприємництвом: запровадити систему мікрокредитування.

    «Кожен банк під готовий бізнес-проект даватиме фінансові ресурси без застави та під 3% річних. Ми запустимо цю модель», - обіцяє Тимошенко.

    Читайте також

    За словами Тимошенко, у галузі охорони здоров’я потрібно запровадити медичне страхування, коли за працівника страховий внесок платитиме роботодавець, а за пенсіонерів, дітей і непрацюючих – держава.

    «Окрім того, зміни торкнуться і освіти: зростуть зарплати працівникам навчальних закладів, а вища освіта стане безкоштовною. Молоді сім’ї, зазначає Юлія Тимошенко, отримають справді доступне житло, без першого внеску, під 3-4% річних і з терміном повернення кредиту від 15 і більше років: «Доступне житло – це правильна система іпотечного кредитування», - зазначає кандидат у президенти.

    Тимошенко пояснює, що збільшити пенсії допоможе персоніфікована система.

    «З першого дня роботи для кожної людини в державному банку відкривається окремий рахунок, на який будуть надходити пенсійні внески. Громадяни отримуватимуть нарахування депозитних відсотків на ці внески все життя, і коли людина вийде на пенсію, вона знатиме, скільки має коштів на рахунку, і зможе розпоряджатися цими грошима», - наголосила політик.

    Читайте також
    Юлія Тимошенко Батьківщина освіта партії українці держава житло модель кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ