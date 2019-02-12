Тимошенко розповіла, що треба робити, аби українці не їхали за кордон на заробітки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Тимошенко пояснює, що збільшити пенсії допоможе персоніфікована система

Потрібно забезпечити людей можливістю займатися підприємництвом: запровадити систему мікрокредитування, - політик

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко зустрілася з жителями Козова на Тернопільщині. Про це йдеться на партійному сайті.

Як зауважила Тимошенко, для того щоб люди не їхали за кордон у пошуках кращого життя, недостатньо лише підняти зарплати.

«Треба створити всю «ауру життя людини», - наголошує голова партії «Батьківщина».

На думку Тимошенко, потрібно забезпечити людей можливістю займатися підприємництвом: запровадити систему мікрокредитування.

«Кожен банк під готовий бізнес-проект даватиме фінансові ресурси без застави та під 3% річних. Ми запустимо цю модель», - обіцяє Тимошенко.

За словами Тимошенко, у галузі охорони здоров’я потрібно запровадити медичне страхування, коли за працівника страховий внесок платитиме роботодавець, а за пенсіонерів, дітей і непрацюючих – держава.

«Окрім того, зміни торкнуться і освіти: зростуть зарплати працівникам навчальних закладів, а вища освіта стане безкоштовною. Молоді сім’ї, зазначає Юлія Тимошенко, отримають справді доступне житло, без першого внеску, під 3-4% річних і з терміном повернення кредиту від 15 і більше років: «Доступне житло – це правильна система іпотечного кредитування», - зазначає кандидат у президенти.

Тимошенко пояснює, що збільшити пенсії допоможе персоніфікована система.

«З першого дня роботи для кожної людини в державному банку відкривається окремий рахунок, на який будуть надходити пенсійні внески. Громадяни отримуватимуть нарахування депозитних відсотків на ці внески все життя, і коли людина вийде на пенсію, вона знатиме, скільки має коштів на рахунку, і зможе розпоряджатися цими грошима», - наголосила політик.