МЗС пояснило, чи можна Путіна судити заочно

Суд може працювати за відсутності обвинувачених осіб

Спецтрибунал над російським диктатором Володимиром Путіним та причетними до війни проти України, може пройти заочно. Україна та партнери обговорюють таку можливість. Про це заявив посол з особливих доручень МЗС України Антона Кориневича під час брифінгу, пише «РБК Україна».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Варто говорити не про трибунал «in absentia», а про процес. Тому що трибунал – це є орган, це суд. Відповідно суд може працювати або лише за присутності обвинувачених осіб, або ж відсутності. Тобто «in absentia» – це по суті заочне провадження», – пояснив посол.

Кориневич наголосив, що зараз більшість міжнародних трибуналів «in absentia» не працюють. Проте трибунали, побудовані на основі національних судових систем працюють за формами, які розглядає конкретна держава.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тобто це буде залежати від того, на якій основі буде побудований спецтрибунал. Це безумовно, у тому числі, залежить від тих консультацій, які ми проводили і будемо далі проводити з нашими партнерами. Тому у питанні провадження є багато «підводних каменів», зокрема, забезпечення права на справедливий суд і різні інші стандарти», – додав посол.

Нагадаємо, у Гаазі, що в Нідерландах, 3 липня розпочав роботу Міжнародний центр з розслідування вторгнення Росії в Україну, що стане першим кроком до можливого трибуналу для керівництва Москви.