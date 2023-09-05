Трибунал для Путіна: Німеччина пропонує закрити «лазівки» в Римському статуті

Глава МЗС Німеччини назвала міжнародні організації, що потребують глибокого реформування

Римський статут потребує глибокого реформування, що стало особливо очевидним після того, як Росія розв‘язала загарбницьку війну проти України. Про це заявила очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час виступу на нараді керівників німецьких дипломатичних відомств у Берліні, передає Укрінформ.

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«Я вважаю, що ми перебуваємо у вирішальному моменті, коли можна досягти того, що раніше було неможливо: реформувати Римський статут, аби злочин агресії міг переслідуватися Міжнародним кримінальним судом. Оскільки відомо, що нинішня лазівка в міжнародному праві унеможливлює притягнення лідерів Росії до відповідальності за порушення миру перед Міжнародним кримінальним судом», – сказала Бербок, підкресливши, що злочин агресії не повинен залишитися безкарним.

За її словами, це важливо насамперед для України, а також для всіх країн, яким може загрожувати агресія з боку могутнішого сусіда.

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Бербок порушила питання про необхідність «сміливо» реформувати Євросоюз, який готується до нової хвилі розширення. Берлін ініціював процес з деякими партнерами стосовно реформи ухвалення рішень у галузі спільної зовнішньої та безпекової політики кваліфікованою більшістю (а не одностайно, як зараз – ред.). До кінця року в Берліні відбудеться конференція, одною з тем якої буде саме це питання, анонсувала глава МЗС Німеччини.

Потребує реформування і Рада Безпеки ООН, міжнародні фінансові установи, органи охорони здоров’я, такі формати, як G20, ВТО тощо, зазначила міністр.

Вона зауважила, що Німеччина активно бере на себе більше відповідальності останнім часом, зокрема, стосовно ініціювання реформ.

Нарада керівників дипломатичних представництва проводиться у МЗС ФРН раз на рік.

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Особлива група для координації розробляє механізми для притягнення Російської Федерації до відповідальності за агресивні дії проти України, і зараз розглядає три варіанти створення такого трибуналу.

До слова, спецтрибунал над російським диктатором Володимиром Путіним та причетними до війни проти України, може пройти заочно. Україна та партнери обговорюють таку можливість.