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    На Житомирщині невідомі напали на депутата від «Слуги народу»

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    Нападники&nbsp;застосували газовий балончик і намагалися побити депутата - На Житомирщині невідомі напали на депутата від «Слуги народу»
    Нападники застосували газовий балончик і намагалися побити депутата

    Депутат Андрій Недашківський стверджує, що напад стався через його позицію з питання вивезення сміття

    У Житомирській області напали на депутата Коростенської міської ради Андрія Недашківського.

    Про це у середу повідомляє пресслужба партії «Слуга народу».

    Зазначається, що депутата чекали в під'їзді, нападники застосували газовий балончик і намагалися побити Недашківського.

    «Вирішувати питання методами 90-х у сучасній Україні неприпустимо, і кожен, хто цього не розуміє, обов’язково відповідатиме перед законом», – заявив голова Житомирського обласного осередку партії Арсеній Пушкаренко.

    Натомість постраждалий депутат стверджує, що напад стався через його позицію з питання вивезення сміття.

    «Я передаю привіт «сміттярам» і запевняю: ви не змусили мене змінити думку. Нічого у вас не вийде», – заявив він.

    До слова, Троєщинським нападникам на працівників «Київблагоустрою» оголошено підозру.

    Теги: депутат місцева влада сміття політика напад Житомирщина партія Слуга народу
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