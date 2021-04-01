На Житомирщині невідомі напали на депутата від «Слуги народу»

Депутат Андрій Недашківський стверджує, що напад стався через його позицію з питання вивезення сміття

У Житомирській області напали на депутата Коростенської міської ради Андрія Недашківського.

Про це у середу повідомляє пресслужба партії «Слуга народу».

Зазначається, що депутата чекали в під'їзді, нападники застосували газовий балончик і намагалися побити Недашківського.

«Вирішувати питання методами 90-х у сучасній Україні неприпустимо, і кожен, хто цього не розуміє, обов’язково відповідатиме перед законом», – заявив голова Житомирського обласного осередку партії Арсеній Пушкаренко.

Натомість постраждалий депутат стверджує, що напад стався через його позицію з питання вивезення сміття.

«Я передаю привіт «сміттярам» і запевняю: ви не змусили мене змінити думку. Нічого у вас не вийде», – заявив він.

До слова, Троєщинським нападникам на працівників «Київблагоустрою» оголошено підозру.