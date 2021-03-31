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    В Одесі засудили на 8 років кримчанина за розбійний напад на пенсіонерку

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    Нападник підійшов до потерпілої та зірвав з неї сережки - В Одесі засудили на 8 років кримчанина за розбійний напад на пенсіонерку
    Нападник підійшов до потерпілої та зірвав з неї сережки
    фото: ti-ukraine.org

    У серпні 2019 року він вийшов на волю з місць ув'язнення

    Раніше судимий житель Криму напав на пенсіонерку в центрі Одеси одразу на наступний день після звільнення з місць відбування покарання. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Так, раніше судимого уродженця АР Крим, визнали винним у розбійному нападі та засудили до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. У серпні 2019 року кримчанин вийшов на волю з місць ув'язнення. Прокурори довели, що уже наступного дня в центрі Одеси він напав на жінку похилого віку. Нападник підійшов до потерпілої та зірвав з неї сережки, спричинивши їй тілесні ушкодження – рвані рани мочок вушних раковин. Окрім цього, аналогічний розбійний напад засуджений скоїв через декілька днів стосовно іншої потерпілої, також жінки похилого віку.

    Тим часом, в Одесі затримала злочинців, які обстріляли та пограбували головного інженера будівельної фірми. У поліції повідомили, що до злочину причетні 30-річний чоловік, який живе в Суворовському районі, та 20-річний хлопець з Бугаївки. Під час затримання у них знайшли 164 тисячі гривень. Але, де решта вкраденої суми, вони не зізнаються. Наразі вони перебувають у тимчасовому слідчому ізоляторі.

    Теги: Крим Одеса напад тюрьма звільнення
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