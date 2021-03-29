В Австрії грабіжники напали на двох українських підлітків

Двоє братів, обоє громадяни України, домовились через соцмережі зустрітись з незнайомцем для продажу одягу

В австрійському місті Грац озброєні невідомі напали на двох неповнолітніх братів з України, які змогли дати їм відсіч. Через отримані поранення один з українців опинився у лікарні.

Як повідомляє Heute, інцидент стався 28 березня. Двоє братів, імена яких не називаються, у соцмережі домовились зустрітися із незнайомцем, щоб продати йому одяг.

Однак під час зустрічі на підлітків напали кілька людей. Старший з них, якому виповнилося 17 років, дістав ножове поранення, його 15-річний брат отримав травми обличчя внаслідок побиття.

«Близько 16:15 двоє громадян України зустріли незнайомця. Потенційний покупець під приводом заманив обох в підземний перехід. Коли незнайомець приміряв куртку, чотири-п'ять осіб у масках підійшли до братів з обох боків підземного переходу. Один зі злочинців витягнув пістолет, погрожуючи 17-річному підлітку, і почав вимагати гроші, цінні речі й одяг, які він привіз із собою», – йдеться у повідомленні.

Старший брат почав чинити опір, що стало причиною бійки. Один зі злочинців у масці витягнув ніж та вдарив 17-річного підлітка ножем у верхню частину тіла. Коли йому на допомогу прийшов 15-річний брат, злочинці розбіглися в різні боки.

Хлопець дістав серйозне ножове поранення, внаслідок чого його шпиталізувати до міської лікарні. Травми молодшого брата виявились незначними. Як зазначає видання, розслідуванням справи займається Кримінальне відомство Граца.

Міністерство закордонних справ поки що не прокоментувало ситуацію.

Нагадаємо, 15 січня у Парижі група молодиків жорстоко побила 14-річного хлопця з України, він тривалий час перебував у комі. Хлопець зазнав нападу неподалік від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle. 21 січня у Юрія був день народження – своє 15-річчя він зустрів у комі. На початку березня хлопця виписали із лікарні.