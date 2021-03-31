Троєщинським нападникам на працівників «Київблагоустрою» оголошено підозру (відео)

Ймовірною причиною нападів стало знесення кіосків на проспекті Маяковського

Повідомлено про підозру групі молодих людей, що напали на працівників Комунального підприємства «Київблагоустрій» та пошкодили комунальну техніку. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як ідеться в повідомленні, було встановлено, що групі осіб завчасно стало відомо про те, що 24 березня 2021 року, згідно з приписами, працівниками КП «Київблагоустрій» буде здійснюватися демонтаж малих архітектурних форм за адресою: м. Київ, пр. Маяковського 15, встановлених з порушенням вимог чинного законодавства.

Використовуючи власні автівки, зловмисники почали переслідувати службовий автомобіль КП «Київблагоустрій», який рухався по проспекту Шухевича до місця, де відбувався демонтаж МАФів. Наздогнавши автомобіль комунального підприємства на перехресті, один з учасників групи вийшов зі своєї автівки, кинув в лобове скло вантажівки сторонній предмет, погрожував водію фізичною розправою, після чого пошкодив автомобіль КП «Київблагоустрій».

Крім того, безпосередньо на місці демонтажу, хулігани, висловлюючись нецензурною лайкою, погрожували як працівникам КП «Київблагоустрій», так і випадковим перехожим, які робили їм зауваження, демонструючи свою зневагу до існуючих правил і норм поведінки в суспільстві.

Внаслідок злочинних дій вказаних осіб грубо порушено громадський порядок, що спричинило порушення роботи КП «Київблагоустрій» та пошкодження майна комунального підприємства.

Наразі встановлено та повідомлено про підозру двом найактивнішим учасникам вказаних подій. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Також встановлюються інші учасники хуліганських дій для притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, що під час знесення кіосків на проспекті Маяковського, один із власників МАФів погрожував вчинити самоспалення.

Загалом внаслідок сутичок було пошкоджено дві машини комунальних служб, проколото шість коліс.

Через декілька днів після демонтажу кіосків загальною площею 100 кв.м. на Троєщині встановили нові МАФи.