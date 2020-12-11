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    Політика

    Бахматюк: НАБУ боїться мене допитувати, адже справу доведеться закрити

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    Олег Бахматюк вважає, що &laquo;екстрадиційний&raquo; хайп навколо його справи роздутий НАБУ саме тому, що немає ніяких реальних результатів розслідування - Бахматюк: НАБУ боїться мене допитувати, адже справу доведеться закрити
    Олег Бахматюк вважає, що «екстрадиційний» хайп навколо його справи роздутий НАБУ саме тому, що немає ніяких реальних результатів розслідування

    «Я все чекаю офіційного візиту детективів НАБУ, готовий і хочу дати відповіді на будь-які їхні питання»

    Бізнесмен Олег Бахматюк прокоментував заяву НАБУ щодо відмови в його екстрадиції. Він заявив, що готовий дати відповіді на всі питання детективів, але за більш ніж як рік слідства НАБУ так і не захотіло його допитати, адже справа розвалюється. Повідомляє ДС.

    В своїй заяві, розміщеній на офіційному сайті його компанії «Укрлендфармінг», Олег Бахматюк вказує, що закрита справа, яку реанімував для НАБУ колишній заступник генпрокурора Касько, навіть не ознайомившись з її матеріалами, стосується в першу чергу колишнього в.о. голови НБУ Олександра Писарука, про що НАБУ ніколи не згадує, тому що він був чиновником МВФ і має на Заході високу репутацію, а також самого бізнесмена,  як колишнього акціонера «ВіЕйбі банку».  Причому у цій справі НАБУ так і не встановило ні злочинного умислу, ні завданих збитків, і не проводить допитів обвинувачених, адже справа розвалюється.

    Із заяви НАБУ слідує, вважає бізнесмен, що головною проблемою для детективів  в цій справі є не відсутність доказів, а те, що вони не можуть екстрадувати Бахматюка. «При цьому тільки Бахматюк дуже хоче, щоб НАБУ його допитало. І у мене є пояснення, чому НАБУ цього допиту дуже боїться», – пише бізнесмен. Він нагадав, що не є в міжнародному розшуку, не ховається від слідства, офіційно повідомив НАБУ і інші слідчі органи про своє фактичне місце перебування, а правоохоронні органи Австрії цю інформацію офіційно підтвердили. «Більш того, я все чекаю офіційного візиту детективів НАБУ, готовий і хочу дати відповіді на будь-які їхні питання. І марно чекаю цього вже рік і 2 місяці», – заявляє Бахматюк.

    Бізнесмен вважає, що «екстрадиційний» хайп навколо цієї справи роздутий НАБУ саме тому, що немає ніяких реальних результатів розслідування, тому НАБУ і намагається перекласти відповідальність на інші, не пов'язані з розслідуванням, органи і міжнародні правоохоронні структури. «Судячи з їх заяв, «не такими» вони вважають і рішення прокуратури не порушувати міжнародні конвенції. «Не такий» для НАБУ і Інтерпол. Хоча всі ці структури не ухвалюють потрібне НАБУ рішення з однієї причини: оскільки це стосується порушення норм міжнародного співробітництва. І напряму стосується порушення прав людини, що є сферою розгляду ЄСПЛ».

    Бахматюк заявив, що надалі очікує візиту детективів НАБУ до офіційно відомого їм місця перебування, де в рамках міжнародного співробітництва згідно з установленими законодавством процедурами готовий дати відповіді на питання НАБУ до нього. «Всі інші «відмазки» обґрунтовано вважатиму окозамилюванням українського суспільства і спробами НАБУ «повісити» провал розслідування на інші, непричетні до цього слідства, українські і міжнародні слідчі органи і правоохоронні структури», – заявляє бізнесмен.

    Теги: НАБУ корупція в Україні ЄСПЛ Інтерпол розслідування Олег Бахматюк Укрлендфармінг НБУ
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