НАБУ завершило розслідувати справу «Роттердам+»

За версією слідства, у так звану формулу «Роттердам+», яка була затверджена у 2016 році НКРЕКП задля розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, заклали витрати, яких насправді не існувало

НАБУ і САП завершили розслідування у справі «Роттердам+« та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення. Про це повідомляє НАБУ.

За результатами спільної роботи оновленої групи прокурорів та детективів НАБУ, а також детального аналізу зібраних у справі доказів, прийнято рішення про повідомлення шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+», про зміну раніше повідомленої підозри щодо завдання протягом 2016-2017 років 18,87 млрд гривень збитків споживачам електроенергії.

Про зміну підозри повідомили наступним особам:

колишньому голові Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП);

директору ДП «Оператор ринку» (на момент запровадження «Роттердам+» - член НКРЕКП);

ачальнику відділу НКРЕКП;

керівнику управління НКРЕКП;

заступнику комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України;

директору департаменту однієї з компаній зазначеної групи.

Дії всіх осіб кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Представникам приватних компаній інкримінують пособництво.

Зважаючи на обмеження строків досудового розслідування у справі, 22 вересня 2022 року САП та НАБУ, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, повідомили стороні захисту про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження.

Одночасно, прокурори САП спільно з детективами НАБУ продовжують розслідування щодо можливого завдання збитків за так званою формулою Роттердам+ протягом 2017-2018 років.



