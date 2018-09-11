Справа по «Ротердам+» повинна бути закрита – адвокат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Адвокат Ірина Одинець

Минуло майже 18 місяців, відколи НАБУ порушило кримінальну справу проти голови та членів НКРЕКП стосовно прийняття так званої формули «Роттердам+».

До сих пір підозрюваних немає. Справа повинна бути закрита. Таке переконання висловила Ірина Одинець, яка представляє інтереси екс-членів Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Адвокат Ірина Одинець, яка представляє інтереси екс-членів НКРЕКП, а також Нацкомісії як юридичної особи, зазначає, що, згідно з чинним Кримінальним процесуальним кодексом, 18 місяців є максимальним розумним терміном для розслідування особливо важких справ. Після спливу 18 місяців правоохоронні органи зобов’язані закінчити досудове провадження і прийняти рішення або про передачу справи до суду з обвинувальним актом, або про закриття справи.

Адвокат переконана, що в слідчих було достатньо часу, аби детально розібратися у ситуації. Вона нагадала, що 17 серпня 2017 року відбувся гучний обшук у справі, у результаті якого детективи НАБУ отримали доступ до всієї документації та комп’ютерів усіх членів і працівників комісії з можливістю вилучення жорстких дисків. Того ж дня у членів комісії відібрали всі мобільні телефони.

«За півтора року розслідування Нацкомісія надала понад 20 відповідей, включаючи пояснення, копії документів, відомості, інформацію на запити НАБУ лише з цієї кримінальної справи. Єдине, що не отримали детективи - розрахунки, на базі яких встановлювалась оптова ринкова ціна (ОРЦ). Але претензії з цього приводу детективи повинні адресувати собі ж. Адже всі можливі матеріали залишились у комп`ютерах, вилучених під час обшуку. Незважаючи на це та зловживаючи своїми правами, НАБУ почало вимагати спочатку від Дмитра Вовка, а потім і від Оксани Кривенко обґрунтовані письмові пояснення та розрахунки. Кожного разу детектив складав адміністративний протокол, які згодом скасував суд. Нацкомісія виграла справи в усіх інстанціях. Минув рік після обшуку. Але досі у справі немає підозрюваних», - говорить адвокат.

Одинець зазначає, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (КНДІСЕ) зробив експертний висновок, що формула «Ротердам +» є економічно обґрунтованою. Збитків державі не завдано. Окрім того, минулого тижня НКРЕКП оприлюднила ще й висновок Європейської асоціації вугілля та лігніту (EURACOAL).

«Висновок незалежних міжнародних експертів збігається з висновками КНДІСЕ та висновками українських судів - формула є обґрунтованою. Більше того, EURACOAL резюмувала, що до моменту впровадження в Україні вільного ринку електричної енергії цілком обґрунтовано продовжувати застосовувати підхід, який використовується сьогодні», - продовжує адвокат.

В свою чергу навесні цього року Торгово-промислова палата України провела власний аналіз цін на енергетичне вугілля на українському та міжнародних ринках. За результатами цього дослідження середні цінові індекси АРІ2 на умовах можна вважати найбільш репрезентативними ціновими індикаторами для європейського ринку. Застосування формульного підходу дозволяє відмовитися від непрозорого, непрогнозованого, ручного режиму її встановлення, зменшує вплив на функціонування ринку електричної енергії адміністративного та корупційного чинників. І на сам кінець формування ціни електроенергії із застосуванням АРІ2 є економічно обґрунтованим.

Зважаючи на висновки кількох експертиз, справа «Роттердам+» повинна бути закрита. «Але сьогодні колишній голова НКРЕКП та члени комісії по цій справі проходять як свідки. Підозрюваних немає. НАБУ навіть не намагалася скасувати формулу «Ротердам +» через суд. Хоча ми знаємо, що в інших гучних справах НАБУ подає цивільні позови, щоб скасувати невигідні для держави рішення державних структур, які на думку слідчих наносять шкоду інтересам України. У даному випадку цього немає. Можливо, НАБУ розуміє, що ця справа політизована і реального економічного підґрунтя у справі немає», - резюмувала адвокат.