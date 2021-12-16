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    Економіка та фінанси

    Весь імпорт вугілля в Україну йде за формулою «Роттердам+» – нардеп

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    13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи &laquo;Роттердам+&raquo; - Весь імпорт вугілля в Україну йде за формулою «Роттердам+» – нардеп
    13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи «Роттердам+»

    Волинець переконаний, що якби формула «Роттердам+» застосовувалася для державних шахт, ніякого дефіциту вугілля на державних ТЕС не було б

    Весь імпорт вугілля в Україну зараз здійснюється за формулою «Роттердам+».

    Про це повідомив нардеп, лідер незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

    «Весь імпорт вугілля з США, Колумбії, Казахстану, Польщі – здійснюється за формулою «Роттердам+». У всіх контрактах прописана базова ціна вугілля в регіону «Амстердам-Роттердам-Антверпен», – повідомив нардеп в своїй колонці для видання «Главком».

    Нардеп наголосив, що якби для державних шахт і сьогодні діяла формула «Роттердам+» – проблем з вугіллям ми не мали б.

    «Упродовж останніх 5 років я послідовно відстоюю справедливу ціну на вугілля, яка відображена в індексі API2, «Роттердам+». Ця зрозуміла для світового ринку формула об’єктивно була кращим, що українська влада зробила для вугільної галузі. 2016-2019 роки були кращим часом для вугільників, особливо у порівнянні з тим, який безлад твориться сьогодні», – наголосив нардеп.

    Волинець переконаний, що якби формула і надалі застосовувалася для державних шахт, ніякого дефіциту вугілля на державних ТЕС не було би.

    «Вугільна галузь стабільно розвивалась, отримуючи справедливу ціну за свою продукцію і повністю забезпечувала б потреби державної генерації, 90% потужностей якої сьогодні простоюють», – наголосив Волинець.

    Нагадаємо, справу «Роттердам+» було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

    13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи «Роттердам+».

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    Теги: США вугілля розслідування Роттердам+
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    Весь імпорт вугілля в Україну йде за формулою «Роттердам+» – нардеп