Весь імпорт вугілля в Україну йде за формулою «Роттердам+» – нардеп

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи «Роттердам+»

Волинець переконаний, що якби формула «Роттердам+» застосовувалася для державних шахт, ніякого дефіциту вугілля на державних ТЕС не було б

Весь імпорт вугілля в Україну зараз здійснюється за формулою «Роттердам+».

Про це повідомив нардеп, лідер незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

«Весь імпорт вугілля з США, Колумбії, Казахстану, Польщі – здійснюється за формулою «Роттердам+». У всіх контрактах прописана базова ціна вугілля в регіону «Амстердам-Роттердам-Антверпен», – повідомив нардеп в своїй колонці для видання «Главком».

Нардеп наголосив, що якби для державних шахт і сьогодні діяла формула «Роттердам+» – проблем з вугіллям ми не мали б.

«Упродовж останніх 5 років я послідовно відстоюю справедливу ціну на вугілля, яка відображена в індексі API2, «Роттердам+». Ця зрозуміла для світового ринку формула об’єктивно була кращим, що українська влада зробила для вугільної галузі. 2016-2019 роки були кращим часом для вугільників, особливо у порівнянні з тим, який безлад твориться сьогодні», – наголосив нардеп.

Волинець переконаний, що якби формула і надалі застосовувалася для державних шахт, ніякого дефіциту вугілля на державних ТЕС не було би.

«Вугільна галузь стабільно розвивалась, отримуючи справедливу ціну за свою продукцію і повністю забезпечувала б потреби державної генерації, 90% потужностей якої сьогодні простоюють», – наголосив Волинець.

Нагадаємо, справу «Роттердам+» було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи «Роттердам+».

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