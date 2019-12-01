Міністр культури: 92% українців не можуть відрізнити фейк від правди



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Згідно з останнім дослідженням, лише 8% українців можуть відрізнити фейк від нефейка

За словами профільного міністра, законопроєкт про протидію дезінформації допоможе громадянам зрозуміти, де правда

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський заявив про те, що лише 8% громадян України можуть відрізнити фейкову новину від правдивої. Оскільки кількість людей, які не можуть цього зробити, у нашій країні сягає 92%, необхідно говорити про законодавство, яке захищає правду.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня».

«Згідно з останнім дослідженням, лише 8% українців можуть відрізнити фейк від нефейка. Тобто 92% людей не вміють відрізняти правду від неправди. І якщо у нас ця цифра така велика, то ми говоримо вже не про боротьбу з дезінформацією, а про законодавство, яке захищає правду. Дивно звучить, але цей законопроект щодо протидії дезінформації допоможе людям зрозуміти, що є правдою, а що неправдою», - зазначив Бородянський.

Він також додав, що згоден з міністром оборони, який сказав, що медіаграмотність і вміння відрізнити фейк від нефейка є основною навичкою сучасного громадянина.

«Цьому потрібно вчити зі школи, це основа», - додав Бородянський.

До слова, нещодавно депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що в Україні пора приглушити свободу слова.