У Кабміні назвали кінцевий термін для добровільного об’єднання громад



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В Україні може бути приблизно 1400 громад Фото: АМКЦ

Наразі понад шість тисяч громад в Україні ще не об’єдналися

Добровільне об'єднання населених пунктів в України у громади буде тривати орієнтовно до лютого 2020 року.

Про це «Радіо Свобода» розповіла міністр розвитку громад і територій Альона Бабак.

«Ми хочемо максимально продовжити термін добровільного об'єднання. Я думаю, до лютого. А далі ми вже будемо бачити: чи є необхідність через закон вже встановлювати, відповідно до перспективних планів, фактично конфігурації громад, які ще не об'єднались. Тобто ми заохочуємо зараз максимально продовжити процес добровільного об'єднання. А далі, щоб не чекати ще 100 років, поки люди житимуть в бідності та без амбулаторій, шкіл і так далі, а допомогти їм об'єднатися вже через законодавчий механізм», — зазначила Бабак.

За даними очільниці міністерства, наразі понад шість тисяч громад в Україні ще не об’єдналися.

«Але ми розуміємо, що оптимально може бути приблизно 1400 громад», – додала Бабак.

До слова, 9 жовтня цього року було створено Київську агломерацію: до неї увійшли 19 громад.

Новий голова Київської ОДА розказав в інтерв’ю «Главкому», що буде з тими селами, які не хочуть об’єднуватись.