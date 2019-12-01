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    У Кабміні назвали кінцевий термін для добровільного об’єднання громад

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    <p>В Україні може бути приблизно 1400 громад</p> - У Кабміні назвали кінцевий термін для добровільного об’єднання громад

    В Україні може бути приблизно 1400 громад

    Фото: АМКЦ

    Наразі понад шість тисяч громад в Україні ще не об’єдналися

    Добровільне об'єднання населених пунктів в України у громади буде тривати орієнтовно до лютого 2020 року.

    Про це «Радіо Свобода» розповіла міністр розвитку громад і територій Альона Бабак.

    «Ми хочемо максимально продовжити термін добровільного об'єднання. Я думаю, до лютого. А далі ми вже будемо бачити: чи є необхідність через закон вже встановлювати, відповідно до перспективних планів, фактично конфігурації громад, які ще не об'єднались. Тобто ми заохочуємо зараз максимально продовжити процес добровільного об'єднання. А далі, щоб не чекати ще 100 років, поки люди житимуть в бідності та без амбулаторій, шкіл і так далі, а допомогти їм об'єднатися вже через законодавчий механізм», — зазначила Бабак.

    За даними очільниці міністерства, наразі понад шість тисяч громад в Україні ще не об’єдналися.

    «Але ми розуміємо, що оптимально може бути приблизно 1400 громад», – додала Бабак.

    До слова, 9 жовтня цього року було створено Київську агломерацію: до неї увійшли 19 громад.

    Новий голова Київської ОДА розказав  в інтерв’ю «Главкому», що буде з тими селами, які не хочуть об’єднуватись.

    міністр децентралізація об'єднані територіальні громади громада Україна Альона Бабак
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